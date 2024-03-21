Λογαριασμός
My Style Rocks: Androgynous looks - Δείτε trailer

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ με την Κατερίνα Καραβάτου

mystylerocks

Ένα ανδρόγυνο look έχουν να παρουσιάσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Οι εμφανίσεις τους θα πρέπει να διαθέτουν μία αντρική βάση με θηλυκά στοιχεία.

Δείτε trailer:

Η Marlene Dietrich γίνεται πηγή έμπνευσης για την Ζέτα η οποία καταλήγει να δημιουργήσει ένα αρκετά θεατρικό look που προβληματίζει την κριτική επιτροπή.

mystylerocks

Η προσπάθεια της Νικολίνας να παρουσιάσει ένα outfit που θα την εκφράζει την οδηγεί σε ένα genderfluid αποτέλεσμα που την βγάζει εκτός θέματος. Η ίδια θυμώνει με τον εαυτό της και ξεσπάει σε κλάματα. Το σχόλιο της Ζέτας μπροστά στο ξέσπασμά της δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα…

mystylerocks

Τα συγχαρητήρια της Άννας Καψάλη θα δεχθεί η Σιμόν για τον τρόπο που προσέγγισε τη σημερινή δοκιμασία ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης σχολιάζει για το look της Φωτεινής πως «θέλει κόπο για να το κάνεις τόσο χάλια» πριν ανέβει στη σκηνή για να το διορθώσει!

mystylerocks


TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ τηλεόραση
