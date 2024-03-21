Ένα ανδρόγυνο look έχουν να παρουσιάσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Οι εμφανίσεις τους θα πρέπει να διαθέτουν μία αντρική βάση με θηλυκά στοιχεία.

Δείτε trailer:

Η Marlene Dietrich γίνεται πηγή έμπνευσης για την Ζέτα η οποία καταλήγει να δημιουργήσει ένα αρκετά θεατρικό look που προβληματίζει την κριτική επιτροπή.

Η προσπάθεια της Νικολίνας να παρουσιάσει ένα outfit που θα την εκφράζει την οδηγεί σε ένα genderfluid αποτέλεσμα που την βγάζει εκτός θέματος. Η ίδια θυμώνει με τον εαυτό της και ξεσπάει σε κλάματα. Το σχόλιο της Ζέτας μπροστά στο ξέσπασμά της δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα…

Τα συγχαρητήρια της Άννας Καψάλη θα δεχθεί η Σιμόν για τον τρόπο που προσέγγισε τη σημερινή δοκιμασία ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης σχολιάζει για το look της Φωτεινής πως «θέλει κόπο για να το κάνεις τόσο χάλια» πριν ανέβει στη σκηνή για να το διορθώσει!



