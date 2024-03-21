Aaron Taylor-Johnson: Θα ήταν σπουδαίος James Bond, λέει ο Jonathan Pryce

Ο Σερ Τζόναθαν Πράις εκτίμησε ότι ο πρώην συμπρωταγωνιστής του, Άαρον Τέιλορ – Τζόνσον θα γινόταν «ένας σπουδαίος» Τζέιμς Μποντ.

Ο 76χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως ο κακός χαρακτήρας Έλιοτ Κάρβερ στην ταινία «Tomorrow Never Dies» της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ, είχε βασικό ρόλο στο πλευρό του Άαρον Τέιλορ - Τζόνσον στο δράμα του BBC, «Sherlock Holmes And The Baker Street Irregulars».

Ο Σερ Τζόναθαν Πράις ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Good Morning Britain» και σχολίασε τις φήμες ότι ο Τέιλορ - Τζόνσον πρόκειται να γίνει ο επόμενος 007.

'Ridiculous!'



Jonathan Pryce is clearly more of a fan of the long hair than @edballs. pic.twitter.com/Q3pV9H8xbr — Good Morning Britain (@GMB) March 20, 2024

«Έχει εξελιχθεί σε υπέροχο ηθοποιό και όταν ήταν λίγο νεότερος, έκανε αυτό το εξαιρετικό είδος ταινίας δράσης όπου υποδύθηκε έναν υπερήρωα. Και είναι υπέροχος, κοιτάξτε τον τώρα, είναι ντυμένος επίσημα, είναι όμορφος και ναι, θα ήταν σπουδαίος Μποντ».

Ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ φέρεται να έχει προταθεί στον Άαρον Τέιλορ – Τζόνσον. Μετά από χρόνια εικασιών γύρω από το ποιος θα υποδυθεί τον εμβληματικό μυστικό πράκτορα, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από την κινηματογραφική σειρά το 2021.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Sun» πηγή είπε: «Ο Μποντ είναι ρόλος του Άαρον, αν θέλει να τον αποδεχτεί. Η επίσημη πρόταση είναι στο τραπέζι και περιμένουν να ακούσουν νέα από εκείνον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

