Στο προηγούμενο επεισόδιο, η Νάιρα όχι μόνο είπε ένα τραγούδι, αλλά απέδειξε ότι η Μαμά της, Ελίζα, μαγειρεύει Καλύτερα από τους αντιπάλους. Κέρδισαν 1.000 ευρώ με τη συνταγή τους και σήμερα μπαίνουν ξανά στην κουζίνα για να αντιμετωπίσουν τον Χριστόφορο και τον Άγγελο.

Δείτε το trailer:

Μαμά και κόρη συνεργάστηκαν άψογα και κατάφεραν με το αρμένικο πιάτο τους να αποσπάσουν τα θετικά σχόλια και του Μάρκου αλλά κυρίως του Έκτορα. Για δεύτερη φορά, η Ελίζα καθοδηγεί τη Νάιρα να μαγειρέψει «παραδοσιακή αρμένικη κοτόσουπα». Αν και η σούπα φαίνεται νόστιμη, ένα λάθος της Νάιρα προβληματίζει τη μητέρα της. Πόσο θα τους κοστίσει αυτό το λάθος στην επιτυχία της συνταγής;

Ο Χριστόφορος και ο Άγγελος είναι αδέρφια και πολλοί τους μπερδεύουν λόγω εξωτερικής εμφάνισης αλλά και λόγω δουλειάς. Είναι δημιουργοί περιεχομένου στα social media και ανεβάζουν χιουμοριστικά video με τις συντρόφους τους που σήμερα μάλιστα βρίσκονται ανάμεσα στο κοινό και κλέβουν τις εντυπώσεις. Ο Άγγελος δίνει οδηγίες στον Χριστόφορο για να μαγειρέψει το αγαπημένο πιάτο του Έκτορα: «καρμπονάρα». Ποια θα είναι η γνώμη του σεφ για την καρμπονάρα των αγοριών;

Πηγή: skai.gr

