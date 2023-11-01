My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Φωνές, ιδιαίτερα ντυσίματα και νίκη της Ελεάνας

Οι τσακωμοί, τα ευτράπελα, αλλά και τα εντυπωσιακά look δεν έλειψαν ούτε από το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η Χριστίνα ήταν καλεσμένη στο «Fay's Time», ενώ η Γεωργία πήγε στα δικαστήρια για μια παλιά διαμάχη με γειτόνισσα. Η Απολλεών βρέθηκε στη Μαδρίτη σε εκδήλωση για τη ψυχική υγεία και η Αμάντα απήλαυσε τσάι με τη μητέρα και τις φίλες της.

Η Ντένη επισκέφθηκε το Λονδίνο για την προώθηση αρώματος μέσω των social της και έκανε θραύση, την ώρα που η Διονυσία περιμένει στο κατάστημά της στην Πάτρα την Jennifer Lopez.



Η Ελεάνα είναι δικηγόρος και πάει στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η Χριστιάννα αγοράζει αντίκες για το σπίτι της, η Βασιλειάννα έχει ραντεβού με fan της από τα social media και η Μορτασία πηγαίνει σε ball στην Αθήνα.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι τσακωμοί δεν έλειψαν από το σημερινό επεισόδιο. Αρχικά, η Κατερίνα Καραβάτου εκνευρίστηκε με την στάση της Μορτασίας, όταν της έδωσε τον λόγο. «Αισθάνομαι σαν να μου κάνεις χάρη που μιλάς», είπε συγκεκριμένα η παρουσιάστρια του My Style Rocks.

Έξω φρενών έγινε η Διονυσία με τα όσα άκουσε από τις υπόλοιπες παίκτριες μετά την πασαρέλα της Ντένη, ενώ "δίκασε" και το outfit της Χριστιάννας. «Αν σε έβλεπα στο Μοναστηράκι θα ρώταγα αν την πουλάνε την κοπέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Βασιλειάννα έβαλε τα κλάματα, την ώρα που οι κριτές ανέλυαν τα λάθη του ντυσίματος της και ορισμένες εκ των συμπαικτριών της χασκογελούσαν. Η κίνηση αυτή έκανε έξαλλο τον Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος βγήκε εκτός εαυτού.

Ο διάσημος φωτογράφος και κριτής του My Style Rocks, κοπάνησε το πινακάκι που βάζει τις βαθμολογίες του, έσπρωξε την καρέκλα του και έφυγε από το πλατό για να ηρεμήσει.

Μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε σε καλύτερη ψυχική κατάσταση και είπε: «Όταν ένα κορίτσι κλαίει, όποιο και να είναι αυτό και οι άλλες πίσω χασκογελάνε, ντροπή τους.

Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Ελεάνα, η οποία εντυπωσίασε κριτές και συμπαίκτριες με το απίθανο look της.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.