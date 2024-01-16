Με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Matthew Perry – τον οποίο που εκατομμύρια άνθρωποι αγάπησαν ως Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια» - τα βραβεία Emmy τίμησαν τον πρόωρα χαμένο ηθοποιό, στο καθιερωμένο βίντεο με τα σημαντικά πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου που έχασαν τη ζωή τους το 2023.

Τα βραβεία τίμησαν τον Perry με το τραγούδι «I'll Be There for You» - το τραγούδι τίτλων της σειράς «Friends» - το οποίο ερμήνευσε στην σκηνή ο Charlie Puth.

Παράλληλα στο βίντεο εμφανιζόταν η ηθοποιός Angela Lansbury, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Alan Arkin, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Barbara Walters, ο Χάρι Μπελαφόντε,, η Irene Cara και η Κρίστι Άλει.

Very moving memorial at the #Emmys for those that have passed away this year.. pic.twitter.com/KwuwBdvbCb — Ken (@kennethwilsonuk) January 16, 2024

Ο Μάθιου Πέρι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που εμφανίστηκε στην οθόνη κατά τη διάρκεια του τραγουδιού ενώ το κοινό χειροκροτούσε συγκινημένο.

Στις 28 Οκτωβρίου 2023 ο Πέρι βρέθηκε αναίσθητος στο υδρομασάζ του σπιτιού του στο Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Άντζελες και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος προήλθε από λήψη κεταμίνης και πνιγμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.