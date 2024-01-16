«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο: Ο δάσκαλος Φυσικής Αγωγής που ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα του Μονομάχου!

Ο Γιώργος Κουρουγεωργάκης ξεκίνησε απέναντι σε 100 αντιπάλους και κατάφερε σε σύντομο χρόνο να βγάλει σχεδόν όλους, εκτός παιχνιδιού. Σήμερα, ο τραπεζικός υπάλληλος που διαθέτει πολλές γνώσεις και έχει κερδίσει μέχρι στιγμής 7.162 ευρώ, ανεβαίνει και πάλι στην αρένα του Μονομάχου για μία ακόμα, δυναμική αναμέτρηση που θα κρίνει το... φινάλε του!

Ο Πάνος Μαδιάνος από τη θέση 1, αναδεικνύεται ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Είναι 33 ετών, δάσκαλος φυσικής αγωγής και, όπως εξομολογείται στον Χρήστο Φερεντίνο, η πιο σημαντική εμπειρία της ζωής του ήταν όταν έκανε με τον πατέρα του ένα road trip στην Ευρώπη. Ο Πάνος, δεν αργεί να «ηλεκτρίσει την ατμόσφαιρα» με το παιχνίδι του.

Δείτε το trailer:

Δηλώστε συμμετοχή: https://monomaxos.skaitv.gr/

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.