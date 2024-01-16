Survivor 2024: Ανατρεπτικός ο τρίτος αγώνας ασυλίας - Δείτε το trailer

Η δεύτερη ήττα της ομάδας των Διάσημων έφερε και τη δεύτερη υποψηφιότητα από τους Κόκκινους. Η κάλπη έδωσε το όνομα του Αλέξη Παππά. Οι Μπλε αλλά και ο ίδιος, ξαφνιάστηκαν από το αποτέλεσμα.

Δείτε το trailer:

Η επόμενη μέρα φέρνει τον δεύτερο υποψήφιο των Κόκκινων να ζητά εξηγήσεις από την ομάδα του για αυτή την εξέλιξη. Τι απάντηση θα πάρει;

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας είναι γεγονός μόνο που σε αυτό το αγώνισμα μεγάλο ρόλο παίζει η συνεργασία. Οι Μπλε ή οι Κόκκινοι θα καταφέρουν να συνεργαστούν καλύτερα;

Στο Συμβούλιο του νησιού οι ηττημένοι θα πρέπει να ψηφίσουν για τον τρίτο υποψήφιοι ενώ ο παίκτης με το καλύτερο ποσοστό νικών, θα πρέπει να δώσει τον 4ο υποψήφιο.

Πώς θα διαμορφωθεί η τελική τετράδα υποψηφίων;

