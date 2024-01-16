Λογαριασμός
Μy style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Διονυσία είναι η νικήτρια της ημέρας - Από ποια παίκτρια αφαίρεσε έναν βαθμό- Δείτε βίντεο

Το διαγωνιστικό μέρος άνοιξε με την Μιμή, η οποία βγήκε ραντεβού, το οποίο της κανόνισε η... Κατερίνα Καραβάτου. 

Μy style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Διονυσία είναι η νικήτρια της ημέρας

Το θέμα της σημερινής ήμέρας στο «My Style Rocks» στον ΣΚΑΪ ήταν το «ραντεβού στα τυφλά» και την υψηλότερη βαθμολογία κατάφερε να συγκεντρώσει η Διονυσία, η οποία επέλεξε να αφαιρέσει έναν βαθμό από την Απολλεών, η οποία βγήκε δεύτερη στην κατάταξη.

Το διαγωνιστικό μέρος άνοιξε με την Μιμή, η οποία βγήκε ραντεβού, το οποίο της κανόνισε η... Κατερίνα Καραβάτου. Και ενώ γενικά το look της άρεσε, η Διονυσία είχε ενστάσεις σχετικά με το περπάτημά της.


Η Σόφία Χατζηπαντελή παρενέβη στο outfit της Απολλέων και βγάζοντας την φούστα της, έκανε μετατροπή στο look της παίκτριας. Δείτε το στιγμιότυπο:

Παράλληλα, ο Δημήτρης Σκουλός δεν ενθουσιάστηκε με τις επιλογές της Γεωργίας, γεγονός που έκανε έξαλλη την παίκτρια


Δείτε την είσοδο των παικτριών


Και η είσοδος των κριτών

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

