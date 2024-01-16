Mε όρθιο το κοινό να την χειροκροτά η Κριστίνα 'Απλγκεϊτ (Christina Applegate) έκανε εμφάνιση-έκπληξη στη λαμπερή σκηνή των φετινών βραβείων Emmy που πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater του Λος 'Αντζελες.

Το καλοκαίρι του 2021 - κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς του Netflix «Dead To Me» - η 'Απλγκεϊτ διαγνώσθηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, μία διάγνωση που της άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή της.

Η διάσημη ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή με το μπαστούνι της και με την βοήθεια του οικοδεσπότη της βραδιάς, Άντονι Άντερσον (Anthony Anderson), υπό τους ήχους του Love and Marriage από την διάσημη κωμική σειρά του 90 "Married with Children", ενώ το κοινό όρθιο την χειροκροτούσε και επευφημούσε με ενθουσιασμό.

MS survivor and underrated TV legend, Christina Applegate deserves this standing ovation! 🌸🥲👏🏿 #Emmys



pic.twitter.com/hkQKxZEmV8 — Heartburn Kid (@SatNextTo) January 16, 2024

Η Απλγκεϊτ βράβευσε την πρωταγωνίστρια του «The Bear», 'Αϊο Εντεμπίρι (Ayo Edebiri) που ήταν υποψήφια στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά.

«Σας ευχαριστώ πολύ! Θεέ μου! Με κάνετε να ντρέπομαι που με υποδέχεστε όρθιοι» είπε η διάσημη ηθοποιός ενώ αστειεύτηκε λέγοντας ότι «το σώμα δεν είναι έτσι από το Ozempic».

«Κάποιοι από εσάς μπορεί να με γνωρίζετε ως Κέλι Μπάντι από το «Married with Children»», συνέχισε κάνοντας μια αναδρομή σε μερικούς από τους δημοφιλείς τηλεοπτικούς της ρόλους όλα αυτά τα χρόνια.

I adore Christina Applegate. She’s such an amazing comedic talent and absolutely gorgeous (always has been!). Her zings here are 🔥. #Emmyspic.twitter.com/L9jGzg3ZuJ — Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 16, 2024

Η ηθοποιός συνοδευόταν από την κόρη της και για τη λαμπερή τελετή επέλεξε να φορέσει μία κόκκινη δημιουργία από βελούδο του Κρίστιαν Σιριάνο.

Όπως αναφέρει το People, ήταν υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά για τον ρόλο της στην τρίτη σεζόν του «Dead to Me» όπου η Κουίντα Μπράνσον (Quinta Brunson) κέρδισε το βραβείο για τον ρόλο της στη σειρά «Abbott Elementary».



