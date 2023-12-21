Martin Scorsese: Θα τιμηθεί με τη Χρυσή Άρκτο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, η νέα ταινία του οποίου «Killers of the Flower Moon» (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού) έχει κινήσει έντονο ενδιαφέρον την τρέχουσα περίοδο των κινηματογραφικών βραβείων, θα λάβει την Τιμητική Χρυσή Άρκτο για το σύνοολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο στο Φεστιβάλ Βερολίνου στις 20 Φεβρουαρίου.

Οι διευθυντές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, Κάρλο Σατριάν και Μαριέτε Ρίσενμπεκ τόνισαν ότι ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός αποτελεί «ένα αξεπέραστο πρότυπο ρόλου» για «οποιονδήποτε θεωρεί τον κινηματογράφο ως την τέχνη της διαμόρφωσης μιας ιστορίας με τέτοιο τρόπο που είναι ταυτόχρονα εντελώς προσωπικός και παγκόσμιος».

«Οι ταινίες του συνόδευσαν την ιστορία μας ως θεατές και ανθρώπινες υπάρξεις, οι χαρακτήρες του έζησαν και αναπτύχθηκαν μέσα μας, η άποψή του για την ιστορία και την ανθρωπότητα μας βοήθησε να καταλάβουμε και να αμφισβητήσουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε» επισήμαναν οι κ.κ. Σατριάν και Ρίσενμπεκ.

Ο Σκορσέζε έχει μακρά ιστορία με το Φεστιβάλ του Βερολίνου, συμπεριλαμβανομένης της προβολής της ταινίας συναυλίας των Rolling Stones του 2008 «Shine a Light» με την οποία άνοιξε η αυλαία της κινηματογραφικής γιορτής εκείνη τη χρονιά.

Η πρωτοβουλία του για την αποκατάσταση και τη διανομή ταινιών, το The Film Foundation, έχει επίσης προσφέρει αποκατεστημένες εκδόσεις αρκετών τίτλων για το τμήμα Berlinale Classics.

Η σχέση του Σκορσέζε με τη Μπερλινάλε ξεκίνησε το 1981, όταν η ταινία του «Raging Bull» (Οργισμένο Είδωλο) προβλήθηκε στο Φεστιβάλ. Το κινηματογραφικό έργο του «Cape Fear» (Το Ακρωτήρι του Φόβου) ήταν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ το 1991 και το 2003 και ξανά το 2010 στο πλαίσιο αφιερώματος προβλήθηκε η ταινία του «Gangs Of New York» (Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης).

Η πρώτη έκθεση στον κόσμο για τον σκηνοθέτη παρουσιάστηκε επίσης από την Deutsche Kinemathek το πρώτο εξάμηνο του 2013 και το «The 50 Year Argument», σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε και Ντέιβιντ Τεντέσκι παρουσιάστηκε ως έργο σε εξέλιξη το 2014.

