Ο Μονομάχος που έχει εκπαιδευτεί από τον γιο του με στόχο να κερδίσει - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Φερεντίνος

Έχοντας βγάλει με μαεστρία από το προηγούμενο παιχνίδι 99 αντιπάλους, ο Πάρης Φερεντίνος βρίσκεται δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο και η αγωνία έχει φτάσει στο... ζενίθ.

Δείτε το trailer:

Σήμερα λοιπόν, ο παίκτης καλείται να δώσει μια τελευταία, γνωστική μονομαχία επιχειρώντας να εξοντώσει και τον 100ο αντίπαλο, τον Βίκτωρα στη θέση 40, που θα του χαρίσει συνολικά 10.684 ευρώ!


 
Μετά από την απαραίτητη κλήρωση, ο Τάσος Κονταξής που κάθεται στη θέση 34, αναδεικνύεται νέος Μονομάχος.

μονομαχος

Είναι marketing manager σε έναν Όμιλο εταιρειών, παντρεμένος και έχει έναν 18χρονο γιο που του έκανε την καλύτερη προετοιμασία για το παιχνίδι, γεγονός που επιβεβαιώνεται όταν καταφέρνει να εξοντώσει 98 αντιπάλους! Ποια θα είναι η τελική έκβαση αυτού του παιχνιδιού;

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

