O Μάρκος Σεφερλής μας καλωσορίζει για άλλη μια φορά στην εορταστική «Μαμά» με ξεχωριστούς καλεσμένους! Η Ματίνα Νικολάου μαζί με τον Τόλη Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Λιβάνης με την Ανδρομάχη, με εφόδια το ταλέντο τους αλλά και τις... μαγειρικές τους ικανότητες, μπαίνουν στην κουζίνα για καλό σκοπό.

Δείτε το trailer:

Ο Γιώργος παίρνει θέση στην κουζίνα και η Ανδρομάχη είναι πανέτοιμη να του δώσει σωστές οδηγίες για να βγει το «κοτόπουλο αλά κρεμ με ρύζι και λαχανικά» άψογο. Ο Γιώργος μιλάει για την μέχρι τώρα πορεία του στο τραγούδι αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια στη δισκογραφία και η Ανδρομάχη εκμυστηρεύεται πως το να γίνει τραγουδίστρια ήταν το όνειρό της από μικρή.

Ο Τόλης και η Ματίνα μπαίνουν με τη σειρά τους στην κουζίνα. Ο Τόλης, πολυτάλαντος, είναι ο άνθρωπος πίσω από μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου. Η Ματίνα, η τηλεοπτική «Βάνια», μιλάει για την οικογένειά της, το χώρο του θεάτρου αλλά και της τηλεόρασης. Ο Τόλης μαγειρεύει για πρώτη φορά στη ζωή του και η Ματίνα προσπαθεί να τον καθοδηγήσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο, ώστε να ολοκληρωθεί η

«πρασόσουπα του Τόλη»!

Το έπαθλο των 1.000 ευρώ του σημερινού επεισοδίου, θα διατεθεί μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

