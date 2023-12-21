Η ιστορία των Indigo Girls έγινε ντοκιμαντέρ

Το αμερικανικό ντουέτο Indigo Girls είναι το θέμα νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Indigo Girls: It’s Only Life After All». Μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς 2023, η ταινία σε σκηνοθεσία της Αλεξάντρια Μπόμπακ θα προβληθεί σε κινηματογράφους της Βόρειας Αμερικής το 2024.

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην Έιμι Ρέι και την Έμιλι Σέιλιερς των Indigo Girls και στο πώς το μοναδικό φολκ-ροκ brand τους έγινε ο ύμνος της αυτοαποδοχής μιας γενιάς. Με νέες συνεντεύξεις με τη Ρέι και τη Σέιλιερς, καθώς και παλιά βίντεο, το ντοκιμαντέρ υπόσχεται «χαρά, χιούμορ και ενθουσιασμό που ζεσταίνει την καρδιά».

«Από τις πρώτες μέρες μας στη Little Five Points Community Pub στην Ατλάντα, η ιδέα της "κοινότητας" τροφοδοτούσε τη μουσική και τον ακτιβισμό μας» αναφέρει η Ρέι σε ένα δελτίο Τύπου.

«Η Αλεξάντρια Μπόμπακ, η Multitude Films και η TinFish Films το κατάλαβαν από την αρχή και έκαναν ένα ντοκιμαντέρ που ενώνει τα νήματα της καριέρας μας με έναν βαθύ τρόπο. Νιώθουμε ευλογημένες που συνεργαστήκαμε με μία τόσο συναρπαστική ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ που αντικατοπτρίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν το κοινό, οι ακτιβιστές, οι φίλοι, η οικογένεια και οι μέντορες μας στη δημιουργική μας ζωή. Όπως σε όλα τα πράγματα που έχουμε επιχειρήσει, ένα κίνημα βάσης φαίνεται να είναι το κλειδί για τη διάδοση μηνυμάτων, έτσι είμαστε ενθουσιασμένες που θα το προβάλουμε εκεί έξω και θα επιτρέψουμε να αναπτυχθεί» σημειώνει.

Η Έιμι Ρέι και η Έμιλι Σέιλιερς έχουν αφήσει το στίγμα τους ως μουσικοί, τραγουδοποιοί και αφοσιωμένες ακτιβίστριες για τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας. Αντιπροσώπευαν τη ριζική αποδοχή του εαυτού τους οδηγώντας τώρα πολλές γενιές θαυμαστών να λένε “τα Indigo Girls μου έσωσαν τη ζωή”. Ωστόσο πολέμησαν τον μισογυνισμό, την ομοφοβία και το σκληρό πολιτιστικό κλίμα που τους τιμωρούσε επειδή δεν ήταν η συνηθισμένη εικόνα γυναίκας ποπ σταρ, αναφέρεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.