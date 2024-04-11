Κάθε Παρασκευή βράδυ, ο Μάρκος Σεφερλής και η παρέα του μεταφέρουν στον ΣΚΑΪ θεατρικές παραστάσεις που αγαπήθηκαν!

Αυτή την Παρασκευή στις 21.00, ο Μάρκος αναφωνεί «MAMMA… ΜΙΑ δεν υπάρχει», όμως… υπάρχει πολλή διάθεση για τραγούδι, χορό και γέλιο… μέχρι δακρύων.

Όταν «δεν υπάρχει μία…», η Ελληνίδα μάνα τραβάει τα πάνδεινα για να συντηρήσει με τη συνταξούλα που παίρνει τα εφτά άνεργα παιδιά της. Και πού όλα αυτά; Σε μια χώρα που συμβαίνουν διάφορα κωμικοτραγικά γεγονότα! Η Αστυνομία εκπαιδεύει πλέον μόνο σκύλους, αφού το ανθρώπινο δυναμικό κοστίζει πάρα πολύ, τρεις έγκυες αναρωτιούνται σε τι κόσμο θα φέρουν τα παιδιά τους, ενώ δύο τρελοί -ο «Μέγας Ναπολέων» και ο «Έλβις Πρίσλεϊ»- συνειδητοποιούν ότι κανονικά αυτοί θα έπρεπε να είναι έξω και όλοι αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μέσα!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Γιώργος Πετρόχειλος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Στέλιος Κρητικός, Ζώζα Μεταξά, Αρετή Ζαχαριάδου, Λίλιαν Αρχοντή, Μάκης Πατέλης, Γιάννης Ζουμπαντής, Γιώργος Κοντογιάννης

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE

Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

