Survivor 2024: Μια μονομαχία για γερά νεύρα

Η τελευταία μονομαχία πριν από το party της Ένωσης εξελίσσεται σε θρίλερ με μεγάλες ανατροπές! Άιρα Adomaityte, Δώρα Νικολή, Χρύσα Χατζηγεωργίου και Ασημίνα Χατζηανδρέου είναι έτοιμες να μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο Survivor. Ποια θα επιλέξει το στόχο, με ποια λογική και ποιες θα τα καταφέρουν;

Πριν από την τελική αναμέτρηση των γυναικών, οι δύο ομάδες μπαίνουν σε ένα διαφορετικό στίβο μάχης, που απαιτεί καλή ισορροπία και συγκέντρωση για να διεκδικήσουν το πολυπόθητο έπαθλο επικοινωνίας. Ποιοι θα καταφέρουν να βρουν το κλειδί για την ισορροπία φέρνοντας πιο κοντά την επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους; 

Κυριακή έως Τετάρτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

TAGS: Survivor Survivor 2024 ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
