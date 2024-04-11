Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επιστρέφει φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών με την ταινία «Megalopolis», 45 χρόνια μετά το δεύτερο Χρυσό Φοίνικά του για την ταινία «Αποκάλυψη Τώρα» (1979), ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής (γενικός επιτετραμμένος) του εν λόγω κινηματογραφικού φεστιβάλ Τιερί Φρεμό στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αυτός ο 85χρονος γίγαντας του κινηματογράφου είχε κερδίσει τον πρώτο του Χρυσό Φοίνικα το 1974 με την ταινία «Η Συνομιλία». Το 77ο Φεστιβάλ των Καννών, το σημαντικότερο στον κόσμο για την 7η τέχνη, θα πραγματοποιηθεί από τις 14 ως τις 25 Μαΐου.

