Μάρκος Σεφερλής at the Theatre: «Στη φωλιά του κούκλου»

Κάθε Παρασκευή βράδυ, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ μπαίνουν… στη φωλιά του γέλιου παρέα με τον μοναδικό Μάρκο Σεφερλή και τις sold out, θεατρικές παραστάσεις του. Αυτή την Παρασκευή στις 21.00, μπαίνουμε «Στη φωλιά του κούκλου»!

Δείτε το τρέιλερ

Στην ξεκαρδιστική κωμωδία του Michael Frayn, ένας ετερόκλητος θίασος κάνει πρόβα τζενεράλε, ενόψει της μεγάλης του πρεμιέρας. Τίποτα όμως δεν πάει όπως θα έπρεπε και όπως οι ηθοποιοί περίμεναν. Οι εντάσεις που δημιουργούνται είναι μεγάλες και οι φιλικές τους σχέσεις καταστρέφονται ολοσχερώς, με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα στην πρεμιέρα, να γίνει «το σώσε»!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Διασκευή: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Νέλλη Γκίνη, Νότης Παρασκευόπουλος, Ελένη Μπουκουβάλα, Γιώργος Κοντογιάννης, Γιάννης Καπετάνιος, Αρετή Ζαχαριάδου, Στέλιος Κρητικός



