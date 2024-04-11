Ένας ευφυής οικοδεσπότης με χιούμορ και ανεξάντλητη θετική ενέργεια είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να περάσουμε καλά! Ο Φάνης Λαμπρόπουλος είναι ο παρουσιαστής του «MY MAN CAN!» που θα ξεκινήσει να προβάλλεται σύντομα, στον ΣΚΑΪ!

Ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, επιστρέφει στην τηλεόραση και αναλαμβάνει την παρουσίαση του διασκεδαστικού game show «MY MAN CAN!». Στο... μικροσκόπιό του, ζευγάρια που πιστεύουν ότι γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαλύψει το αδύνατο σημείο τους!

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος θα δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα #not για τα ζευγάρια και ετοιμάζεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές!

Δηλώστε συμμετοχή:

https://mymancan.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

