Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» Μαράια Κάρεϊ, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, θα πραγματοποιήσει μία εορταστική περιοδεία για να μεταφέρει το πνεύμα Χριστουγέννων στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Η μίνι περιοδεία με τίτλο «Merry Christmas One and All» θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 15 Νοεμβρίου από το Χάιλαντς της Καλιφόρνια. Με ενδιάμεσους σταθμούς στο Σικάγο, Τορόντο, Ντιτρόιτ, Βοστώνη και Πίτσμπουργκ μεταξύ άλλων θα ολοκληρωθεί μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα στις 17 Δεκεμβρίου με μια συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της από τα δύο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, «Merry Christmas» και «Merry Christmas II You» ενώ τα εισιτήρια στις περισσότερες συναυλίες έχουν σχεδόν εξαντληθεί σύμφωνα με το Ηollywood Reporter.

Σε συνέντευξή της στο ΕΤ αποκάλυψε ότι τα παιδιά της, Μαρόκαν και Μονρό τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Νικ Κάνον θα τη συνοδεύσουν στη σκηνή κατά τη διάρκεια των συναυλιών της υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά της «λατρεύουν την κάμερα».

«Είμαι περήφανη για αυτά γενικά. Ξέρουν τόσα πολλά πράγματα και είναι σαν να βρίσκονται στην κορυφή των πάντων. Θα γυρίσουν μαζί μου όλη τη χώρα και θα κάνουν τα δικά τους. Είμαι ενθουσιασμένη που θα τα παρακολουθήσω» είπε η υπερήφανη μαμά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

