Ο Μονομάχος: Οι μονομάχοι παίρνουν θάρρος και πάνε για μεγάλα κέρδη - Δείτε το trailer

Μετά την μεγάλη επιτυχία της αφού έφυγε από πλατό με ένα μεγάλο χρηματικό ποσόν, η Ιωάννα Παρούση επιστρέφει για να εμψυχώσει τους υποψήφιους Μονομάχους.

Δείτε το trailer:

Η κλήρωση που κάνει ο Χρήστος Φερεντίνος αναδεικνύει ως επόμενο μονομάχο τον Διονύση Κοσμίδη από τη θέση 5. Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός έχει στόχο να κερδίσει χρήματα για να ανακαινίσει το σπίτι του.

Το γεγονός όμως, ότι είναι η πρώτη του μέρα στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων και κληρώνεται αμέσως, τον βρίσκει απροετοίμαστο ψυχολογικά. Σε τι βαθμό θα επηρεάσει τη συγκέντρωση του;

Ο Διονύσης Βλάχος από τη θέση 10, είναι ο επόμενος τυχερός Μονομάχος. Ο τοπογράφος έχει φτάσει πολλές φορές στην πηγή χωρίς να πιει νερό, όπως συνέβη και στο προηγούμενο παιχνίδι που είχε ένα συγκλονιστικό τετ α τετ με την μεγάλη νικήτρια, Ιωάννα Παρούση. Άραγε, αυτή τη φορά θα τα καταφέρει;

