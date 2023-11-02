Αν έχουμε 2 Νοεμβρίου, είναι καιρός να μπείτε στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη Μαράια Κάρεϊ, η οποία μόλις τελειώσει το Halloween, το γνωστοποιεί στον κόσμο: «Ήρθε η ώρα!». Μάλιστα, φέτος, για να γιορτάσει τη στιγμή, μοιράστηκε ένα διασκεδαστικό βίντεο, στο οποίο οι φιγούρες του Halloween την απελευθερώνουν από ένα κομμάτι πάγου, ακριβώς την ώρα που το ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα. Μόλις απελευθερωθεί, ο κόσμος μετατρέπεται σε μια χριστουγεννιάτικη χώρα θαυμάτων και αρχίζει να παίζει η διάσημη επιτυχία της, «All I Want For Christmas Is You».

Ωστόσο, η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη και με μια δυσάρεστη έκπληξη: ο συνθέτης και μουσικός Andy Stone τη μήνυσε για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και, επιπλέον, «κυνήγησε» τη χριστουγεννιάτικη επιτυχία της, απαιτώντας όχι λιγότερα από 20 εκατ. δολάρια.

Ο Stone κατέθεσε την αγωγή σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, όπως αναφέρουν το «Rolling Stone» και το «People». Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά αγωγή του Stone, ο οποίος είναι μέλος του συγκροτήματος Vince Vance & the Valiants, και στοχοποιεί τη διάσημη τραγουδίστρια για τον ίδιο λόγο και το ίδιο τραγούδι. Η μήνυση υποβλήθηκε σε δικαστήριο της Λουιζιάνα τον Ιούνιο του 2022, αλλά απορρίφθηκε μόλις πέντε μήνες αργότερα. Τώρα, ο Stone επιστρέφει με νέους δικηγόρους και περισσότερες κατηγορίες.

Ο Stone μηνύει τη Μαράια Κάρεϊ, τον Walter Afanasieff, ο οποίος συνέθεσε το τραγούδι μαζί της, και την εταιρεία Sony Music Entertainment για «παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και αδικαιολόγητο πλουτισμό». Ισχυρίζεται ότι αντέγραψαν ένα από τα τραγούδια του, που ονομάζεται επίσης «All I Want For Christmas Is You», το οποίο συνέθεσε στο Νάσβιλ το 1989. Η επιτυχία της Κάρεϊ κυκλοφόρησε τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1994. Την αγωγή του Stone υποστηρίζει και ο μουσικός Troy Powers, ο οποίος βοήθησε τον Stone να γράψει το κομμάτι.

Στην αγωγή, ο Stone αναγνωρίζει ότι, ενώ το τραγούδι του είναι μουσικά διαφορετικό, έχει τον ίδιο τίτλο και ότι η Μαράια Κάρεϊ δεν του ζήτησε ποτέ άδεια για να το χρησιμοποιήσει και ότι έχει βγάλει πολλά χρήματα εξαιτίας του.

Σύμφωνα με στοιχεία του BBC, στις ΗΠΑ υπάρχουν 177 τραγούδια που έχουν καταχωρηθεί με τον τίτλο «All I Want For Christmas Is You». Αλλά ο Stone ισχυρίζεται, επίσης, ότι η «συνθετική δομή» των δύο τραγουδιών είναι ίδια. Αν και παραδέχεται ότι δεν εφηύρε την κεντρική φράση, πιστεύει ότι η τραγουδίστρια δεν έπρεπε να τη χρησιμοποιήσει χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Στην αγωγή του Stone υποστηρίζεται ότι το τραγούδι του έγινε χριστουγεννιάτικη επιτυχία το 1993 και ότι έπαιζε συχνά στο ραδιόφωνο, σε τέτοιο βαθμό που το 1994 βρισκόταν στη λίστα του Billboard με τα καλύτερα τραγούδια κάντρι. Υποστηρίζει ότι η Κάρεϊ εμπνεύστηκε από το τραγούδι του Stone, «δεδομένης της ευρείας εμπορικής επιτυχίας του». Η αγωγή επισημαίνει ότι η Carey κυκλοφόρησε το τραγούδι της το 1994, την ίδια χρονιά που το κομμάτι του Stone ήταν στη λίστα του Billboard. Η 54χρονη τραγουδίστρια, ωστόσο, υποστήριξε ότι έγραψε το «All I Want for Christmas is You» στο πληκτρολόγιο Casio που χρησιμοποιούσε ως παιδί. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία, ξεπερνώντας το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Για την υπόθεση αυτή, ο Andy Stone και ο Troy Powers εκπροσωπούνται από τη νομική εταιρεία Gerard P. Fox, σύμφωνα με το Billboard, η οποία εκπροσώπησε επίσης δύο τραγουδοποιούς που κατηγόρησαν την τραγουδίστρια Taylor Swift για υποτιθέμενη λογοκλοπή στο τραγούδι της «Shake It Off.» Εκείνη η υπόθεση έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2022, μετά από πενταετή δικαστική διαμάχη, με εμπιστευτική συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

