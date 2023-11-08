My style rocks: Νέες διαγωνιζόμενες με άπoψη και προσωπικές εξομολογήσεις - Δείτε το trailer

Μετά την αποχώρηση της Χριστιάννας και της Χριστίνας η Κατερίνα Καραβάτου καλωσορίζει σήμερα στο My Style Rocks δύο νέες παίκτριες.

Η Παντελίνα Αντωνίου και η Ευδοκία Λαμπροπούλου κάνουν την πρώτη τους πασαρέλα και μένει να δούμε τις εντυπώσεις που θα αφήσουν αλλά και πώς θα τις υποδεχτούν οι fashionistas.

Μετά από επτά κύκλους εμφανίσεων οι διαγωνιζόμενες που βρίσκονται από την αρχή στο My Style Rocks έχουν ήδη δείξει τον χαρακτήρα και τις δυνατότητές τους παρόλα αυτά η κοινή, πολύωρη καθημερινότητα των παικτριών βγάζει στην επιφάνεια κρυφές πτυχές τους.

Η Απολλεών έχει πλέον αλλάξει τη στάση της στο παιχνίδι υποστηρίζοντας περισσότερο τα look και την άποψή της με επιχειρήματα. Αυτή η δυναμική μεταστροφή φαίνεται πως έχει ενοχλήσει κάποιες συμπαίκτριές της.

Σε μια έντονα φορτισμένη, συναισθηματικά, στιγμή, η Απολλεών μοιράζεται μία προσωπική ιστορία…

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τις δύο νέες διαγωνιζόμενες:

Παντελίνα Αντωνίου

Ηλικία: 28 ετών

Επάγγελμα: Χορεύτρια

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λάρνακα της Κύπρου. Είναι χορεύτρια και εργάζεται σε Σχολές χορού στην Κύπρο. Έχει σπουδάσει musical στην Αγγλία. Τα τελευταία χρόνια λόγω της απήχησης του λογαριασμού της στο instagram συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες ως influencer.

Από μικρή αγαπούσε την μόδα και τα ρούχα. Ήταν εξαρτημένη με τα ρούχα της μητέρας της… ζούσε μέσα στην ντουλάπα της! Πιστεύει ότι η μητέρα της έχει κάποια μοναδικά κομμάτια τα οποία και θέλει να δείξει στο My Style Rocks. Το στυλ της λέει ότι είναι classy, sport casual αλλά κυρίως σέξι, «ό,τι και να βάλω το σέξι στοιχείο δεν λείπει ποτέ» λέει.

Σε ότι αφορά το κόστος, όταν δει κάτι που της αρέσει δεν την νοιάζει πόσο κάνει.

Έρχεται στο My Style Rocks γιατί της αρέσει πολύ να ντύνεται και να ντύνει και το βασικότερο είναι ότι της αρέσει να αισθάνεται ότι επηρεάζει τον κόσμο. Χαίρεται όταν την πλησιάζουν και της λένε «αυτό το φόρεσα ή το πήρα γιατί το φορούσες εσύ». Ο στόχος της είναι να καταφέρει να δημιουργήσει ένα brand με ρούχα χορού.

Για τον εαυτό της λέει ότι είναι πολύ αυθόρμητη, ότι έχει πολύ χιούμορ αλλά ότι είναι υπεραναλυτική. Δηλώνει τελειομανής και πολύ ανταγωνιστική για αυτό πιστεύει ότι θα είναι και πολύ αυστηρή.

Ευδοκία Λαμπροπούλου

Ηλικία: 24

Επάγγελμα: Plus size μοντέλο

Ζει στην Αθήνα αλλά πηγαινοέρχεται στο Λονδίνο όπου και συνεργάζεται με ένα πρακτορείο ως plus size μοντέλο και παράλληλα σπουδάζει Γερμανική φιλολογία.

Από μικρή της άρεσε να δημιουργεί, να σχεδιάζει ρούχα και να ασχολείται με DIY κατασκευές. Όταν ήταν 18 ετών, δέχτηκε τις πρώτες προτάσεις για φωτογραφήσεις και μετά από 15 χρόνια ενασχόλησης με το χορό θεωρεί πως έχει άνεση μπροστά στην κάμερα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η αγάπη της για το μόντελινγκ. Προσπάθησε να προσεγγίσει πρακτορεία στην Ελλάδα όμως όπως υποστηρίζει κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί της, λόγω του σωματότυπού της. Η τύχη της άλλαξε όταν πήγε στο Λονδίνο όπου ξεπερνώντας τις πρώτες δυσκολίες κατάφερε να ξεκινήσει συνεργασία με ένα πρακτορείο. Έως τώρα έχει καταφέρει να κάνει μία καμπάνια για τον Marc Jacobs, τη NIKE και για άλλες μεγάλες εταιρείες.

Στόχος της είναι να φέρει στην επιφάνεια σημαντικά θέματα, να μιλήσει για το «representation» στη μόδα, για το «queerness» να προωθήσει το θέμα του «body image» και του «body neutrality» γιατί όπως λέει «τα ρούχα είναι για να κάνουν σε εμάς και όχι εμείς στα ρούχα». Όσον αφορά στους στόχους της στο χώρο της μόδας λέει: «Θα ήθελα να δω τη μόδα στην Ελλάδα να αλλάζει. Η Αθήνα είναι versatile και είναι άσχημο να μην το βλέπουμε αυτό. Θέλω κι εγώ να βάλω το λιθαράκι μου».

