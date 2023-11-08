Οι Πανθέοι: Ο Κίτσος προσπαθεί να μεταπείσει τη Σεβαστή - Δείτε το sneak preview

Σχέδια που δεν χωρούν αναβολή, εξομολογήσεις από καρδιάς και ανεκπλήρωτα όνειρα στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Σεβαστή είναι αποφασισμένη να ενημερώσει τον Ανδρέα για τη σχέση της Μάρμως, αλλά ο Κίτσος δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα. Κάνει αγώνα δρόμου για να την προλάβει και προσπαθεί να την πείσει ότι τα αισθήματά του για τη Μάρμω είναι αληθινά και πως πρέπει να ζήσουν τον έρωτά τους. Η Σεβαστή παίρνει μία απόφαση που προκαλεί έκπληξη στους δύο νέους…

Την ίδια ώρα, ο Ανδρέας έρχεται σε σύγκρουση με τον Μεταξά, ενώ η Σοφία μοιάζει να είναι συνέχεια στο πλευρό του. Φεύγοντας από τα Γιάννενα ο Ανδρέας κάνει μία ενδιαφέρουσα πρόταση στη Σοφία ενώ τα επόμενα σχέδιά του θα προκαλέσουν αναστάτωση…

Δείτε το sneak preview:

Η Λιάνα και η Θάλεια, απελπισμένες, προσπαθούν να αποφύγουν το μέλλον που έχουν προδιαγράψει για εκείνες οι οικογένειές τους. Ανήμπορες όμως, το αποδέχονται, αφήνοντας ανεκπλήρωτα τα όνειρά τους…

Δείτε το trailer:

Ο Μαρμάρης επεκτείνει τα προδοτικά του σχέδια, ρίχνοντας τα δίχτυα του και στον Φάνη, με τον τελευταίο να πέφτει στην παγίδα. Η Δέσποινα, αφού έμαθε για τα ψέματα του Κίτσου, κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα για το πού μπορεί να βρίσκεται ο γιος της ενώ ο Ισίδωρος και η Μιρέλλα πλησιάζουν όλο και πιο κοντά σε νέες αποκαλύψεις για το παρελθόν των Πανθέων.

Τι θα κάνει η Σεβαστή όταν ακούσει την εξομολόγηση του Κίτσου;

Ποιο θα είναι το μέλλον της Λιάνας και της Θάλειας αφού πρέπει να ακολουθήσουν τα «πρέπει» και όχι τα «θέλω» τους;

Τι είναι αυτό που ανακαλύπτουν ο Ισίδωρος με τη Μιρέλλα που θα βγάλει στην επιφάνεια και άλλα μυστικά της οικογένειας;

