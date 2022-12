Madonna: Επανακυκλοφόρησε το τραγούδι «Back That Up To The Beat» με video που γυρίστηκε στο Μαλάουι

ο «Back That Up To The Beat» κυκλοφόρησε αρχικά στο πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «Madame X», το 2019

Η Μαντόνα κυκλοφόρησε την demo εκδοχή του τραγουδιού της «Back That Up To The Beat», με βίντεο που γυρίστηκε Μαλάουι. Η 64χρονη βασίλισσα της ποπ χορεύει μαζί με παιδιά από το Μαλάουι, ενώ στο βίντεο εμφανίζονται και μέλη της οικογένειάς της.

Η πολυβραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια επισκέπτεται συχνά το Μαλάουι και αυτή τη φορά επέστρεψε για την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, στηρίζοντας παράλληλα το ίδρυμα Raising Malawi.

Το βίντεο κλιπ δείχνει πολλούς ανθρώπους να χορεύουν χαρούμενα με το τραγούδι της Μαντόνα, που τώρα προβάλλεται σε streaming.

Το «Back That Up To The Beat» κυκλοφόρησε αρχικά στο πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «Madame X», το 2019. Ωστόσο, το τραγούδι χρονολογείται από το 2015.

Το 2008, η Μαντόνα κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «I Am Because We Are», μια ταινία που κατέγραφε τη ζωή των ορφανών στο Μαλάουι, όπου περίπου 500.000 παιδιά έχουν χάσει τους γονείς τους από τον ιό HIV και το AIDS. Κατά την προβολή της ταινίας στις Κάννες το 2018, δήλωσε: «Το να πούμε ότι αυτή η ταινία είναι ένα έργο αγάπης είναι ασήμαντο. Είναι το ταξίδι μιας ολόκληρης ζωής».

Πηγή: skai.gr

