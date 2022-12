Madonna: «Πουλάει» καλά το νέο της τραγούδι – Προσπαθεί να μας ξεσηκώσει με τον σέξι χορό της…

Η τραγουδίστρια επιστρέφει και πάλι με μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού της

Η Μαντόνα κάνει επίδειξη των πλούσιων προσόντων της -ασυνήθιστο για την ίδια- ντυμένη στα μαύρα για την TikTok έκδοση του «Back That Up To The Beat».

Η Μαντόνα γνωρίζει καλά πώς να «πουλάει» τον εαυτό της και να προωθεί την τέχνη της από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στο μουσικό τοπίo.

Σχεδόν 40 χρόνια μετά και το «Material Girl», η Μαντόνα επιστρέφει και πάλι, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα βίντεο με μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού της «Back That Up To The Beat», που το ονόμασε TikTok version.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τη βλέπουμε να φοράει σκούρα γυαλιά ηλίου και ένα μαύρο δερμάτινο καπέλο και να λικνίζεται σέξι στους ρυθμούς του τραγουδιού.

Το «Back That Up To The Beat» είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ της «Madame X», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019.

Πηγή: skai.gr

