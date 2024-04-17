Lainey Wilson: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τη σταρ της country

Η βραβευμένη κάντρι σταρ, Λέινι Γουίλσον, θα αποτελέσει το θέμα ενός ειδικού ντοκιμαντέρ παραγωγής της δημοσιογράφου Ρόμπιν Ρόμπερτς στα στούντιο του ABC News, που θα προβληθεί στο Hulu, με την ημερομηνία πρεμιέρας να έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου.

Το ντοκιμαντέρ εντάσσεται σε σειρά αφιερωμάτων που θα επικεντρωθούν στην αφήγηση ιστοριών γυναικών που εμπνέουν με τη δύναμή τους.

«Ανυπομονώ να αφηγηθώ ιστορίες για ταλαντούχες γυναίκες που είναι δυνατές και αυθεντικές» είπε η Ρόμπερτς σε δήλωσή της, σύμφωνα με το Variety. «Η Λέινι είναι σίγουρα μία από αυτές τις γυναίκες και ανυπομονώ να μοιραστώ την ενθουσιώδη ιστορία της με κοινό σε όλο τον κόσμο» συμπλήρωσε.

Η Λέινι Γουίλσον υπήρξε μια από τις μεγάλες ιστορίες επιτυχίας της κάντρι μουσικής τα τελευταία δύο χρόνια, με αποκορύφωμα το κορυφαίο έπαθλο στην τελετή απονομής των Βραβείων Κάντρι Μουσικής- CMA Awards τον περασμένο Νοέμβριο στην κατηγορία Διασκεδαστής της Χρονιάς και άλλες τέσσερις διακρίσεις.

Φέτος, απέσπασε και άλλα βραβεία, όπως Grammy για το Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ, το People's Choice Award στην κατηγορία Αγαπημένη Γυναίκα Καλλιτέχνιδα και μόλις την περασμένη εβδομάδα το βραβείο Αγαπημένου Βίντεο Γυναίκας Καλλιτέχνιδας στα CMT Music Awards. Την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώθηκε επίσης ότι είναι υποψήφια για πέντε βραβεία ACM.

Η προσωπική ιστορία της Γουίλσον, η οποία απέχει πολύ από την ξαφνική επιτυχία είναι συναρπαστική και το αφιέρωμα του Hulu θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα μέλη της οικογένειας της γεννημένης στη Λουιζιάνα τραγουδίστριας – τραγουδοποιού και θα προσφέρει στιγμιότυπα από τα παρασκήνια συναυλιών της.

Η Λέινι Γουίλσον γεννήθηκε στο Μπάσκιν της Λουιζιάνα, χωριό μόλις 300 ατόμων. Ο πατέρας της ήταν αγρότης και η μητέρα της δίδασκε στο σχολείο. Η Γουίλσον άρχισε να γράφει στίχους τραγουδιών, όταν ήταν μόλις εννέα ετών και έμαθε να παίζει κιθάρα σε ηλικία έντεκα ετών. Σε πολλές συναυλίες, άνοιγε την παράσταση τραγουδώντας τα δικά της τραγούδια και στη συνέχεια τελείωνε την παράσταση ως Χάνα Μοντάνα, χαρακτήρας που έκανε διάσημη τη Μάιλι Σάιρους.

Αφού τελείωσε το γυμνάσιο, εγκαταστάθηκε στο Νάσβιλ. Κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της το 2016, «Tougher», το οποίο έφθασε στο νούμερο 44 στο τσαρτ Country Albums.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

