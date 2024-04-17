My Style Rocks: Πρόσκληση σε ρομαντικό δείπνο - Δείτε το trailer

Ένα outfit κατάλληλο για να δειπνήσουν με το σύντροφό τους πρέπει να φέρουν στην πασαρέλα σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Θα καταφέρουν να παρουσιάσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα που θα αποτελέσει έμπνευση;

Είναι πλέον ολοφάνερο πως οι περισσότερες διαγωνιζόμενες έχουν χωριστεί σε υποομάδες δίνοντας «1» και «4» βασιζόμενες περισσότερο στις προσωπικές σχέσεις παρά στο outfit. Η Ζέτα δίνει τη δική της απάντηση για αυτή την… πρακτική.

Η εμφάνιση της Casablanca κερδίζει τις εντυπώσεις αποσπώντας υψηλές βαθμολογίες από την κριτική επιτροπή και «5» από αρκετές fashionistas.



Η Νατάσα αποφασίζει να ρίξει τους τόνους και δηλώνει πως προτιμά να μην ακούσει την κριτική των κοριτσιών γιατί νιώθει πολύ ευτυχισμένη. Καθώς όμως δεν μπορεί να το αποφύγει, ακούει την άποψη της Μπι.

Το vinyl outfit της Νικολίνας μπορεί να είναι εμπνευσμένο κρίνεται ωστόσο εκτός εποχής…

