 «Ο Μονομάχος»: Οι δύο αντίπαλοι τα βλέπουν όλα κόκκινα - Δείτε trailer

Η Ιουλία Ευθυμιάδη είναι η πρωταγωνίστρια του Μονομάχου για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και χάρη στη μέθοδο «α μπε μπα μπλομ» και πολλή τύχη, συνεχίζει να μονομαχεί με τον Κωνσταντίνο διεκδικώντας 13.269 ευρώ! Στην πρώτη ερώτηση όμως, χάνουν οι δύο αντίπαλοι και τα βλέπουν όλα κόκκινα!

Γίνεται νέα κλήρωση ανάμεσα στους 100 υποψήφιους Μονομάχους και νικητής αναδεικνύεται ο Θωμάς Τριανταφύλλου που κάθεται στη θέση 2. Εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία ως Σύμβουλος Διοίκησης και από την πρώτη κιόλας ερώτηση, βγάζει εκτός 38 αντιπάλους. Από την επόμενη, ξεκινά να χρησιμοποιεί τις βοήθειες θέλοντας να εξασφαλίσει την... παραμονή του!

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.