Οι θαυμαστές της Σελίν Ντιόν δεν θα αργήσουν να την «δουν» ξανά. Η Amazon και τα MGM Studios ανακοίνωσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ με τίτλο «I Am: Céline Dion» για την Καναδή σούπερ σταρ.

Η ταινία, η οποία εξετάζει τη θρυλική καριέρα της και την πρόσφατη διάγνωση με τη σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή του συνδρόμου Stiff Person (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου), θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Τρίτη 25 Ιουνίου.

Eπίσης, μια πρώτη εικόνα του «I Am: Céline Dion» σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Emmy Άϊρίν Τέιλορ Μπρόντσκι είδε το φως τη δημοσιότητας. Το πλάνο είναι μια πρόσφατη εικόνα της Nτιόν στην οποία φαίνεται ευδιάθετη, ενώ το ένα χέρι της σχηματίζει μια δυνατή γροθιά.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια μοιράστηκε την εικόνα και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μαζί με την ημερομηνία κυκλοφορίας και την επίσημη σύνοψη. Θαυμαστές και διάσημοι φίλοι όπως η Σίντι Λόπερ, μπήκαν στα σχόλια για να μοιραστούν πόσο πολύ ανυπομονούν να δουν το ντοκιμαντέρ.

Το «I Am: Céline Dion» περιγράφεται στην επίσημη σύνοψη ως «ένα ερωτικό γράμμα προς όλους τους θαυμαστές» και «μια ωμή και ειλικρινής ματιά από τα παρασκήνια της μάχης με μία ασθένεια που της άλλαξε τη ζωή». Η ταινία επίσης «υπογραμμίζει τη μουσική που καθοδήγησε τη ζωή της, ενώ παράλληλα προβάλλει την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος».

Το ντοκιμαντέρ «I am: Céline Dion» θα είναι διαθέσιμο στο Prime Video από τις 25 Ιουνίου, σύμφωνα με το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

