Η μέλλουσα κυρία Gaga; Η Lady Gaga πυροδότησε φήμες περί αρραβώνων, αφού οι θαυμαστές της παρατήρησαν μια τεράστια αλλαγή στη συλλογή κοσμημάτων της.

Η τραγουδίστρια του «Born This Way» -η οποία βγαίνει με τον φίλο της Michael Polansky από το 2019- εντοπίστηκε να φοράει ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι, ενώ περπατούσε στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια την Κυριακή, 7 Απριλίου 2024.

Lady Gaga sparks engagement rumors after being spotted with massive diamond ring on THAT finger https://t.co/W1V0OL9ceW pic.twitter.com/mstEQxQzTl — Page Six (@PageSix) April 9, 2024

Τον Μάρτιο του 2023, το «RadarOnline» ανέφερε ότι η Gaga και ο Polansky, ο οποίος διευθύνει τις διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και επιχειρήσεις του συνιδρυτή του Facebook Sean Parker, είχαν χωρίσει λόγω διαφωνίας σχετικά με τον γάμο και τα παιδιά.

«Χώρισαν πριν από μερικούς μήνες. Είναι ακόμα φίλοι», δήλωσε τότε μια πηγή στο μέσο. Ωστόσο, το ζευγάρι διέλυσε τις φήμες περί χωρισμού τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν μαζί σε συναυλίες στο Λας Βέγκας. Το ζευγάρι εντοπίστηκε για πρώτη φορά μαζί το 2019.

Αν και το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Gaga ανέφερε στο «Hollywood Reporter» ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι «ολόκληρη η ζωή της».

Ο Polansky έχει συνοδεύσει την τραγουδίστρια σε αρκετές απονομές βραβείων, συμπεριλαμβανομένων των BAFTA του 2022 και των Critics Choice Awards.

Πριν από τη σχέση τους, η Gaga ήταν στο παρελθόν αρραβωνιασμένη με τον πρωταγωνιστή του «Chicago Fire», Taylor Kinney, και τον ατζέντη ταλέντων Christian Carino.

Πηγή: skai.gr

