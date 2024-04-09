Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Lady Gaga ετοιμάζεται για γάμο – Το διαμαντένιο δαχτυλίδι και ο αρραβώνας…

Αν και το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Gaga ανέφερε στο «Hollywood Reporter» ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι «ολόκληρη η ζωή της» 

Η Lady Gaga

Η μέλλουσα κυρία Gaga; Η Lady Gaga πυροδότησε φήμες περί αρραβώνων, αφού οι θαυμαστές της παρατήρησαν μια τεράστια αλλαγή στη συλλογή κοσμημάτων της.

Η τραγουδίστρια του «Born This Way» -η οποία βγαίνει με τον φίλο της Michael Polansky από το 2019- εντοπίστηκε να φοράει ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι, ενώ περπατούσε στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια την Κυριακή, 7 Απριλίου 2024. 

Τον Μάρτιο του 2023, το «RadarOnline» ανέφερε ότι η Gaga και ο Polansky, ο οποίος διευθύνει τις διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και επιχειρήσεις του συνιδρυτή του Facebook Sean Parker, είχαν χωρίσει λόγω διαφωνίας σχετικά με τον γάμο και τα παιδιά.

«Χώρισαν πριν από μερικούς μήνες. Είναι ακόμα φίλοι», δήλωσε τότε μια πηγή στο μέσο. Ωστόσο, το ζευγάρι διέλυσε τις φήμες περί χωρισμού τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν μαζί σε συναυλίες στο Λας Βέγκας. Το ζευγάρι εντοπίστηκε για πρώτη φορά μαζί το 2019.

Αν και το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Gaga ανέφερε στο «Hollywood Reporter» ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι «ολόκληρη η ζωή της». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Ο Polansky έχει συνοδεύσει την τραγουδίστρια σε αρκετές απονομές βραβείων, συμπεριλαμβανομένων των BAFTA του 2022 και των Critics Choice Awards.

Πριν από τη σχέση τους, η Gaga ήταν στο παρελθόν αρραβωνιασμένη με τον πρωταγωνιστή του «Chicago Fire», Taylor Kinney, και τον ατζέντη ταλέντων Christian Carino.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Lady Gaga γάμος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark