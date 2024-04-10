Ο Τζέικ Τζίλενχαλ είναι ο πρωταγωνιστής στο διαφημιστικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Beyond the Line» για το νέο ανδρικό άρωμα «Luna Rossa Ocean» του οίκου Prada.

Σε σκηνοθεσία των Νίκολας Ντάβενελ και Βανέσα Ντουμόντ το αποτελούμενο από τρία μέρη ντοκιμαντέρ που προβάλλεται από σήμερα, ακολουθεί τον ηθοποιό καθώς εξερευνά το ιστιοπλοϊκό σκάφος Luna Rossa της ομάδας Prada Pirelli που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά για να διαγωνιστεί για το Κύπελλο Αμερικής του 2000.

Ο Αμερικανός ηθοποιός συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας, έμαθε τις λειτουργίες του σκάφους και φόρεσε τον δικό του ιστιοπλοϊκό εξοπλισμό του οίκου με το διακριτικό σήμα «Gyllenhaal». Για την εμπειρία του στο σκάφος της ομάδας, είπε: «Νιώθεις σαν να πετάς. Η αξιοποίηση του ανέμου, όσο παλιά κι αν είναι αυτή η ιδέα, είναι πιο γρήγορη από ο,τιδήποτε άλλο».

«Είναι σαν να μπαίνεις σε διαστημόπλοιο» τόνισε αναφερόμενος στο Luna Rossa, ένα από τα ταχύτερα ιστιοπλοϊκά στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

