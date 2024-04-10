Η Renée Zellweger και ο Hugh Grant ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «Bridget Jones 4»

Mετά από φήμες που κυκλοφορούσαν επί μήνες, επιβεβαιώθηκε ότι η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Ρενέ Ζελβέγκερ, θα επαναλάβει έναν από τους πιο αγαπημένους της ρόλους στην ταινία «Bridget Jones: Mad About the Boy».

Η νέα παραγωγή της Universal Pictures και του Working Title, θα είναι προσαρμογή του ομότιτλου μυθιστορήματος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της Έλεν Φίλντινγκ που κυκλοφόρησε το 2013.

Το «Mad About the Boy» σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή του Χιου Γκραντ στον ρόλο του γοητευτικού «Ντάνιελ Κλίβερ» μαζί με τη βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Τόμσον και τους Τσιούετελ Έτζιοφορ και Λίο Γούνταλ.

Renee Zellweger to Return For 'Bridget Jones: Mad About the Boy' With Hugh Grant, Emma Thompson https://t.co/PdK4ulzeRa — Variety (@Variety) April 9, 2024

Για πρώτη φορά στη σκηνοθετική καρέκλα θα είναι άνδρας και μάλιστα ο Μίχαελ Μόρις, μετά τις Σάρον Μαγκουάιρ και Μπίμπαν Κίντρον σε σενάριο που έγραψε η Φίλντινγκ.

Σημειώνεται ότι «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» γνώρισε τεράστια επιτυχία μετά την κυκλοφορία του το 2001 ενώ χάρισε στη Ζελβέγκερ την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Συνολικά το κινηματογραφικό franchise έχει εισπράξει 760 εκατομμύρια δολάρια στο box office, παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο Λονδίνο ενώ αναμένεται στους κινηματογράφους την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.