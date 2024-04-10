Δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την unplugged εκδοχή του τραγουδιού «ZARI», με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2024 η Μαρίνα Σάττι.

Η unplugged εκδοχή του τραγουδιού ανέβηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Eurovision στο Youtube.

Στο βίντεο φαίνεται η καλλιτέχνιδα να τραγουδά συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Μάλμε της Σουηδίας. Συγκεκριμένα τη Μαρίνα Σάττι συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, πλήκτρα, κλαρίνο και κρουστά.

Σύμφωνα με το OGAE, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο επίσημο κανάλι του διαγωνισμού στο YouTube ανεβαίνουν μια σειρά από video των εκπροσώπων των διαγωνιζόμενων χωρών.

Το γνωστό, πλέον, «Eurovision… A Little Bit More», επιστρέφει για άλλη μια χρονιά με τους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν live τις συμμετοχές τους, γνωστές διασκευές, ακόμη και remix.

Η αποδοχή του κομματιού και η υψηλή θέση της Ελλάδος στα στοιχήματα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον της χώρας μας στη συμμετοχή μας και στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, γενικότερα.

Πηγή: skai.gr

