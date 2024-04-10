Τετάρτες Χορού στο Θέατρο Θησείον

Το Θέατρο Θησείον παρουσιάζει έναν νέο κύκλο παραστάσεων Χορού. 10,17 και 24 Απριλίου | 21:00, «tricky little games»: H συμπεριληπτική ομάδα χορού Artogether με την παράσταση «tricky little games», σε χορογραφία της Κατερίνας Γεβετζή και παραγωγή της liminal, προσκαλεί το κοινό σε ένα παιχνίδι αντιστροφής του βλέμματος και ανατροπής του παραδοσιακού τρόπου θέασης των εικόνων. Από τις 10 έως τις 24 Απριλίου κάθε Τετάρτη (ώρα 21.00) στο Θέατρο Θησείον η ομάδα Artogether αναδημιουργεί με τα σώματα αναγνωρίσιμες- τουλάχιστον για το ευρύ κοινό- εικόνες και επιχειρεί να τις ανατρέψει αμφισβητώντας το κυρίαρχο βλέμμα.

Τετάρτη 10/4, 17/4, 24/4, 21:00.

Εισιτήρια: €10. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Θησείον, Ένα Θέατρο για τις Τέχνες, Τουρναβίτου 7, Θησείο

1o Jazz Breeze Festival στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής

Την Τετάρτη 10 Απριλίου οι Triplicity έρχονται στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής. Mετά το δυναμικό ντεμπούτο τους “Birth of the sun” και ύστερα από τρία χρόνια εξερεύνησης και πειραματισμών στο στούντιο, επιστρέφουν με το νέο future fusion άλμπουμ τους “Onibaba”. Ένα απρόσμενο και μοναδικό φιουτσουριστικό κράμα από ροκ ενέργεια, τζαζ mentality και ηλεκτρονικά ηχοτοπία.

Τετάρτη 10/4, 21:00

Εισιτήρια: 12€. Γενική είσοδος. Προπώληση: ticketservices.gr

Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”, Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 11521 Αθήνα. Tηλέφωνο +210 728 2778

«Αψηφώντας τη βαρύτητα»: Οι αθλητές μέσα από τον φακό του Άγγελου Ζυμάρα

Σαράντα επιλεγμένες φωτογραφίες αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες αποτυπώνονται αθλητές και αθλήτριες είτε τη στιγμή που αγωνίζονται είτε αμέσως μετά την προσπάθεια, καθώς και πορτρέτα τους στον χώρο προετοιμασίας, συγκροτούν την έκθεση του φωτογράφου Άγγελου Ζυμάρα με τίτλο «Defying Gravity» που εγκαινιάζεται στις 10 Απριλίου (20:00) στους χώρους των εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή, στην Παλλήνη. Το κοινό στοιχείο που διατρέχει όλες τις εικόνες του είναι το συναίσθημα. Ο θεατής συναισθάνεται και μοιράζεται την ένταση αυτών των, ιστορικών πολλές φορές, στιγμών σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες ενεργοποιούν και ενώνουν τον κόσμο με τρόπο μοναδικό. Αποκορύφωση αυτής της ενωτικής δύναμης είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που τους παρακολουθεί όλος ο πλανήτης.

Διάρκεια Έκθεσης: 10-23 Απριλίου 2024.

Ωράριο: Δευ/Τρι/Τετ/Πέμ/Παρ: 10:00 – 20:00. Σάββατο/Κυριακή: 10:00 – 14:00

Ελεύθερη Είσοδος

Ελληνογερμανική Αγωγή, οδός Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη, τηλ.: 210-8176700

