Μέσα στα ονόματα των δημιουργών που ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, πριν από λίγες ημέρες, για τις βραχείες λίστες των πολυπόθητων βραβείων Όσκαρ συγκαταλέγεται ένας ακόμη Έλληνας σκηνοθέτης εκτός του Γιώργου Λάνθιμου. Είναι ο Γιώργος Σιούγας για την αριστουργηματική ταινία «The One Note Man» στην κατηγορία Ταινιών Μικρού Μήκους.

Με τη φωνή του διάσημου ηθοποιού Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen) η ταινία αφηγείται την τρυφερή ιστορία, κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων, ενός φαγκοτίστα ο οποίος είναι προσκολλημένος στη ρουτίνα του, η οποία διακόπτεται μόνο όταν πηγαίνει κάθε πρωί στην ορχήστρα του για να παίξει μία νότα και να επιστρέψει στο σπίτι. Μια μέρα, καθώς ακούει τυχαία ένα συγκλονιστικό σόλο βιολιού, ο μουσικός βρίσκεται αντιμέτωπος με το σημαντικότερο δίλημμα της ζωής του.

«Όλα ξεκίνησαν όταν άκουσα μία συνέντευξη του Χίτσκοκ που μιλούσε για την ταινία "The Man who Knew too Much" με τον Τζέιμς Στιούαρτ και την Ντόρις Ντέι», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ΅ο σκηνοθέτης Γιώργος Σιούγας και εξηγεί:

«Στο θρίλερ ο μετρ του σασπένς επιλέγει να "δολοφονήσει" τον Βρετανό πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια μιας όπερας. Και μάλιστα ο πυροβολισμός συμπίπτει με την κρούση των πιατίνων ενός μουσικού ο οποίος περιμένει τη σειρά του από τον μαέστρο. Στο ηχητικό που άκουσα ο Χίτσκοκ αποκάλυψε ότι το εύρημα της σκηνής το οφείλει σε μία γελοιογραφία του Βρετανού Η.Μ Bateman του 1921.

Μόλις το άκουσα είπα: "Να μία καταπληκτική ιδέα για μία ταινία μικρού μήκους. Ένας μουσικός ο οποίος παίζει μόνο μία νότα στην ορχήστρα, περιμένει τη σειρά του και μετά σηκώνεται και πάει σπίτι του". Όταν είδα τη γελοιογραφία η οποία περιγράφει την ρουτίνα του, γέλασα, ενώ παράλληλα μου δημιούργησε κάποια ερωτηματικά όπως γιατί παίζει μία νότα μόνο...μήπως ζει κάποια απώλεια και πώς θα άλλαζε την ρουτίνα...».

«Ο ενθουσιασμός μου», συνεχίζει ο Έλληνας δημιουργός «για τον ήρωα με οδήγησε να πάρω τα δικαιώματα από την οικογένεια και συγκεκριμένα από την 73χρονη εγγονή του. Και τον εμπλούτισα με ένα συστατικό που κανείς μας δεν μπορεί να αγνοήσει… τον Έρωτα. Το "The One Note Man" μιλάει για την Ελπίδα, την Επιμονή, αλλά πάνω από όλα για την Αγάπη. Ο κόσμος σε αυτή την σκοτεινή εποχή που ζει την χρειάζεται και πρέπει να την κυνηγά σε οποιαδήποτε ηλικία γιατί γιατρεύει», υπογραμμίζει.

Η ταινία είναι επίσης μοναδική, γιατί δεν περιλαμβάνει κανέναν διάλογο, αλλά δίνει στο κοινό την ευκαιρία να την απολαύσει μέσα από μια πρωτότυπη παρτιτούρα του βραβευμένου με Όσκαρ μουσικού για τον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ», Στίβεν Γουόρμπεκ.

Όπως εξηγεί ο δημιουργός αυτό προέκυψε τυχαία. «Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να εφαρμόσω τον "χρυσό κανόνα" του σινεμά που μας τον υπενθυμίζει ο Σπίλμπεργκ σε κάθε ευκαιρία "μην το πεις αν μπορείς να το δείξεις". Και βέβαια αποτελεί ένα φόρο τιμής στον Τσάρλι Τσάπλιν και στον βωβό κινηματογράφο που υπεραγαπώ. Ήξερα από την αρχή ότι η επιλογή του κατάλληλου μουσικού είναι τόσο σημαντική όσο και η επιλογή του σωστού ηθοποιού γιατί συμπρωταγωνιστούν. Έτσι ο Στίβεν ήταν η μοναδική μου επιλογή. Ήρθε πρώτος στην ομάδα ξεκινώντας πέντε μήνες πριν από τα γυρίσματα και μου "μετέφρασε" τα συναισθηματικά μονοπάτια του ήρωα σε νότες. Ένας γενναιόδωρος και καταπληκτικός άνθρωπος».

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με BAFTA Τζέισον Γουάτκινς (Jason Watkins) και οι Λουίζα Κλέιν (Louisa Clein), Κιστάλ Γιού (Crystal Yu) και Πολ Μπαρμπέρ (Paul Barber).

Για τον σκηνοθέτη ήταν επιθυμία πολλών χρόνων η συνεργασία του με τον Γουάτκινς και ειδικά μετά την συμμετοχή του στο «The Crown». «Όταν του έστειλα το σενάριο του άρεσε τόσο πολύ που είπε αμέσως ναι. Είναι καταπληκτικός, χωρίς καμία υπερβολή στο ρόλο του με απόλυτο μέτρο και έλεγχο όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν» σημειώνει.

Όσο για το ταξίδι της δημιουργίας τονίζει ότι «είχε δυσκολίες και ειδικά επειδή το φορμάτ αφορούσε μία ταινία μικρού μήκους όπου κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο».

Ο πρωταγωνιστής του «The Hunger Games» Σαμ Κλάφλιν (Sam Claflin) εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού μαζί με τους Τζόσουα Σ. Φρίντμαν (Joshua S. Friedman) και Σόν Μάθιας (Sean Mathias).

Η ταινία γυρίστηκε μέσα σε πέντε μέρες τον Ιούλιο ενώ η μουσική είχε ήδη ηχογραφηθεί και τον Αύγουστο απέσπασε το πρώτο της βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρόουντ Άιλαντ. Μέσα σε πέντε μήνες έχει κερδίσει 23 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων 11 βραβείων Καλύτερης Ταινίας, 3 Καλύτερης Σκηνοθεσίας και 4 βραβεία για την Μουσική.

«Αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Και είναι το πιο ωραίο πράγμα όταν κάνεις μία ταινία να βλέπεις ότι επικοινωνεί στο κόσμο», λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σιούγας. «Θέτουμε κάποια ερωτήματα, δεν τα απαντάμε και ευχόμαστε να δημιουργηθεί ένας διάλογος μεταξύ των θεατών όπου ο καθένας παίρνει το δικό του μήνυμα. Και φυσικά θα είναι ένα ακόμη θαύμα αν συνεχίσει την ανοδική της πορεία προς τα Όσκαρ. Νιώθω πολύ περήφανος που εκπροσωπώ την χώρα μου, αλλά μην βιαζόμαστε. Υπομονή μέχρι τις 23 Ιανουαρίου όπου θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες».

Ο ταλαντούχος δημιουργός δήλωσε επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ετοιμάζει μία ταινία δράσης με τον τίτλο «Τhe Carnival» ενώ γράφει το σενάριο για την μεγάλου μήκους ταινία του «The One Note Man». Εκτός από τους πρωταγωνιστές θα προστεθούν και νέα ονόματα στο καστ σε μουσική φυσικά του Στίβεν Γουόρμπεκ. «Αν σας άρεσαν τα 20 λεπτά ετοιμαστείτε για 100 λεπτά αποκαλύπτει ο Γιώργος Σιούγας και εύχεται για το 2024 μόνο «Αγάπη, Αγάπη Αγάπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.