Jeremy Allen White: Ποια είναι η σύζυγος του πρωταγωνιστή της σειράς «The Bear»;

Ο Jeremy Allen White, έχει κατακτήσει το Χόλιγουντ με τους ρόλους του στις ταινίες Shameless και Homecoming. Πρωταγωνιστεί επίσης στο πλευρό του Zac Efron στην ταινία The Iron Claw. Ακόμα, είναι υποψήφιος για βραβείο Emmy 2023 και για Χρυσή Σφαίρα 2024.

Ο White συζήτησε τη δημοφιλία του κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το τεύχος «Men of the Year» του GQ. «Είναι τρελό», δήλωσε ο White. «Πολλά πάνω και πολλά κάτω».

Και μετά αναρωτιέσαι τι άλλο κάνει στη ζωή του αυτός ο ηθοποιός. Ο White υπήρξε παντρεμένος με την Addison Timlin που αρχικά ήταν μία από τις καλύτερες φίλες του, αλλά πρόσφατα χώρισαν.

Ποια είναι, λοιπόν, η σύζυγος του Jeremy Allen White και πόσο καιρό ήταν μαζί;

Όπως αποδεικνύεται, ο White και η σύζυγός του, Addison Timlin, έχουν αρκετά κοινά. Όπως και ο σύντροφός της, η Timlin είναι επίσης ηθοποιός με δεκάδες τίτλους στο ενεργητικό της. Μπορεί να την αναγνωρίσεις από το American Horror Stories (όπου έπαιξε τη Delilah), το Californication, το Zero Hour και το That Awkward Moment.

Η ηθοποιός έχει μάλιστα συμπρωταγωνιστήσει με τον White στο Afterschool και το Chasing You, όπου διετέλεσε και παραγωγός. Πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία Blackout μαζί με τους Marshall Bell και Michael Buscemi. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Harper’s Bazaar, η Timlin αποκάλυψε ότι τείνει να προτιμά τους κινηματογραφικούς ρόλους από τους τηλεοπτικούς. «Νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο να κάνω ταινίες, ακριβώς επειδή όταν παίρνεις ένα σενάριο, έχεις την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος, οπότε μπορείς πραγματικά να βρεις το τόξο του χαρακτήρα, και όταν φεύγεις από αυτό, ξέρεις ότι είσαι κατά κάποιο τρόπο ανίσχυρη για το τι θα συμβεί».

Πώς γνωρίστηκαν;

Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2005 κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς τους στο Professional Performing Arts High School. Έγιναν γρήγορα φίλοι, αλλά δεν άρχισαν να βγαίνουν μέχρι που συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία Afterschool του 2008. Το 2013, η Timlin μίλησε στο Harper’s Bazaar για τη σχέση τους, αν και δεν ανέφερε ονομαστικά τον White. Είπε: «Έχω έναν αγαπημένο, τον οποίο δεν θα αποκαλύψω, αλλά, ναι. Έχουμε μια ωραία βάση φιλίας για μεγάλο χρονικό διάστημα που μετά πήρε μια στροφή προς το ρομάντζο».

Πότε παντρεύτηκαν ο White και η Timlin;

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο σε δικαστήριο στο Μπέβερλι Χιλς. Και ενώ η τελετή ήταν μικρή, περιελάμβανε μερικά διάσημα πρόσωπα, όπως οι φίλοι τους Dakota Johnson και Chris Martin.

Έχουν παιδιά;

Πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, η White και η Timlin καλωσόρισαν την πρώτη τους κόρη, την Ezer, στις 20 Οκτωβρίου 2018. Στο Instagram, η Timlin έγραψε: «Ezer Billie White 10.20.2018 Καλώς ήρθες στον κόσμο, κοριτσάκι μου, μόλις έγινε πολύ πιο φωτεινός». Ακόμα, τον Δεκέμβριο του 2020 και το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι καλωσόρισε το δεύτερο παιδί του. Στο IG, η Timlin έγραψε: «Dolores Wild White-γεννημένη 12/12/2020, πάνω στην ώρα για να σώσει τη χρονιά. Είναι η απάντηση σε 1.000 προσευχές και είμαστε ερωτευμένοι μαζί της».

Είναι ακόμα παντρεμένοι;

Δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι ακόμα παντρεμένοι, επειδή η Timlin είναι γνωστό πως κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2023. «Αγαπούν τα παιδιά τους και όλοι περνούν χρόνο μαζί. Όταν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ήταν αναστατωμένη. Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο», δήλωσε μια πηγή στο People.

