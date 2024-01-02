Survivor 2024: Αυτή είναι η ομάδα των Μαχητών - Βίντεο

Για πρώτη φορά στην εκπομπή Fay's Time της Φαίης Σκορδά αποκάλυφθηκε η ομάδα των 'Μαχητών' του Survivor.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Κυριακή στις 21.00 που θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ η πρεμιέρα του ριάλιτι επιβίωσης.

Οι παίκτες συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Acun Media για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και χθες 1/1/24 πέταξαν για τον Άγιο Δομίνικο, ενώ οι Διάσημοι αναχώρησαν σήμερα 2/1.

Και οι δέκα Μαχητές έχουν δημιουργήσει μία πολύ φρέσκια ομάδα καθώς αποτελείται από νέα παιδιά που δεν έχουμε δει ξανά στην τηλεόραση.

Αυτό που μένει να δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες είναι αν θα απασχολήσει κάποιο πρόσωπο από την ομάδα των Μαχητών περισσότερο από την ομάδα των Διασήμων.

Πηγή: skai.gr

