Ο Τζακ Μπλακ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Minecraft»

Ο Αμερικανός κωμικός Τζακ Μπλακ (Jack Black) εντάχθηκε στο καστ της κινηματογραφικής μεταφοράς της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών «Minecraft», σύμφωνα με το Deadline.

Στην νέα παραγωγή των Warner Bros και Legendary, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) θα ηγηθεί του καστ μαζί με την Έμα Μάιερς (Emma Myers), την πρωταγωνίστρια του «The Color Purple» Ντανιέλ Μπρουκς (Danielle Brooks) και τον Σεμπάστιαν Γιουτζίν Χάνσεν (Sebastian Eugene Hansen).

Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα στη Νέα Ζηλανδία, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζάρεντ Χες (Jared Hess), ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Μπλακ το 2006, στην κωμωδία «Nacho Libre».

Προς το παρόν άλλες λεπτομέρειες για την ταινία δεν έχουν γίνει γνωστές.

Σημειώνεται ότι το «Minecraft», αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών, αριθμώντας πάνω από 140 εκατ. ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση. Εκανε το ντεμπούτο του το 2011 από την σουηδική εταιρεία Mojang Studios, η οποία το 2014 εξαγοράστηκε από την Microsoft.

Η ταινία αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 4 Απριλίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

