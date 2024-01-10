Η Σοφία Βεργκάρα «τσακώνεται» με Ισπανό παρουσιαστή για τα αγγλικά της - Δείτε βίντεο

Ο latin χαρακτήρας της είναι γνωστός... Όπως και η προφορά της στα αγγλικά. Η Σοφία Βεργκάρα δεν υποστήριξε ποτέ ότι μιλάει αγγλικά με άψογη προφορά, αλλά η σούπερ σέξι ηθοποιός, έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες στο βιογραφικό της.

Η πρωταγωνίστρια του «Griselda» παραχώρησε συνέντευξη σε ισπανικό δίκτυο, προκειμένου να προωθήσει τη νέα σειρά του Netflix. Καθώς εξελισσόταν η συζήτηση στα ισπανικά, ο δημοσιογράφος της ζήτησε να αναφερθεί στη σειρά που έγινε πασίγνωστη, το Modern Family.

Τότε ξεκίνησε το... σόου. Η προφορά της Βεργκάρα στα αγγλικά, που είναι ίδια -ίσως και χειρότερη- με την προφορά στο Modern Family, έγινε αντικείμενο -τουλάχιστον- χλευασμού από τον παρουσιαστή, προκαλώντας τον εκνευρισμό της διάσημης ηθοποιου.

Η Βεργκάρα απάντησε «Λάθος το λέω; Α, επειδή μιλάς καλύτερα αγγλικά από εμένα; Α.».

Οι μορφασμοί της ηθοποιού ήταν ενδεικτικοί, αλλά κορυφώθηκαν όταν ο Ισπανός παρουσιαστής άρχισε να ρωτάει για τις υποψηφιότητες που είχε για βραβεία Emmy.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

