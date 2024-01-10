Survivor 2024: Ποια μαχήτρια αποχωρεί; - Δείτε το trailer

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας βρήκε τις δύο ομάδες σχεδόν ισόπαλες με το αποτέλεσμα να κρίνεται σε ένα εντυπωσιακό flag race.

Οι χθεσινές αποδόσεις στο στίβο μάχης έφεραν την ανατροπή στην τελική κατάταξη αναδεικνύοντας ως MVP της πρώτης εβδομάδας την Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Δείτε το trailer:

Οι νέοι κανόνες έφεραν την ανατροπή στις υποψηφιότητες αλλά και αρκετές εντάσεις στο εσωτερικό της ομάδας των Μαχητών και το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις φέρνοντας το Survivor για μια ακόμη φορά στην κορυφή της τηλεθέασης με ποσοστό 24,4% στο γενικό σύνολο του κοινού και 21,4% στο δυναμικό κοινό.

Απόψε η Δώρα, η Ανδριάνα, η Ιωάννα και η Μαριλίνα θα κληθούν να μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο Survivor.

Υπενθυμίζουμε πως η παίκτρια με την καλύτερη επίδοση μέχρι σήμερα θα έχει ένα προβάδισμα καθώς θα είναι εκείνη που θα επιλέξει τη μορφή που θα έχει ο τελικός στόχος.

Πριν από το αγώνισμα που θα κρίνει την αποχώρηση μιας Μαχήτριας θα προηγηθεί η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο πρώτο αγώνισμα επάθλου!

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.