Η Sofia Vergara, που αγαπήθηκε πολύ στο Modern Family, θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά περιορισμένων επεισοδίων του Netflix, Griselda.

Πρόκειται για ένα δράμα έξι επεισοδίων, όπου η Vergara υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Griselda Blanco, μιας βαρόνης του Μαϊάμι με δολοφονικές διαθέσεις.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον παραγωγό του «Narcos», Eric Newman, και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Andrés Baiz. Εκτός από τη Sofia Vergara, στη σειρά πρωταγωνιστεί, επίσης, η σταρ της λατινικής μουσικής, Carolina Giraldo (γνωστή και ως Karol G), η οποία υποδύεται την Carla, μία από τις πιο έμπιστες της Griselda.

Sofía Vergara

Griselda

January 25 pic.twitter.com/6vCGuYTM0X — Netflix (@netflix) November 30, 2023

Το trailer της σειράς, που μόλις κυκλοφόρησε από το Netflix, και κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιανουαρίου, δίνει μια λεπτομερή ματιά στην αρχηγό του κολομβιανού καρτέλ ναρκωτικών, γνωστή ευρέως ως «η νονά».

Το τρέιλερ ξεκινά με μια σκηνή στο δικαστήριο, στην οποία μια γυναίκα λέει ότι «η Griselda Blanco είναι ιδιοκτήτρια του Μαϊάμι και διανέμει κοκαΐνη» τα τελευταία τρία χρόνια. Ένας άνδρας δίπλα της προσθέτει: «Η επιχείρηση της Blanco ήταν αποτελεσματική, θανατηφόρα και απίστευτα επιτυχημένη».

Καθώς υπενθυμίζεται στους θεατές ότι η σειρά είναι εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, η Griselda λέει: «Υπάρχουν πολλές γυναίκες που εγκαταλείπουν τον άνδρα, αλλά όχι τη σύζυγο. Ορκίζομαι ότι ξέρω τι κάνω». Έπειτα, συνεχίζει με ένα απόσπασμα όπου Griselda να μιλάει σε μια ομάδα ανδρών και γυναικών έξω από ένα μοτέλ.

Πηγή: skai.gr

