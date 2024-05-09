Η Kylie Jenner ξέσπασε σε δάκρυα καθώς η μητέρα της, Kris Jenner, αποκάλυψε μια τρομακτική περιπέτεια υγείας κατά τη διάρκεια του τρέιλερ για την πέμπτη σεζόν των Kardashians.

Στο συγκλονιστικό βίντεο, η 68χρονη Kris Jenner εμφανίζεται συντετριμμένη να λέει στα παιδιά της: «Έκανα την εξέτασή μου - βρήκαν μια κύστη και έναν μικρό όγκο». Το τρέιλερ στη συνέχεια δείχνει την 26χρονη Kylie να κλαίει με αναφιλητά, πριν την αγκαλιάσει η μεγαλύτερη αδελφή της Kendall.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει κάτι καινούριο για την κατάσταση της υγείας της Kris Jenner. Η Kylie βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο ψευδών εικασιών περί εγκυμοσύνης, καθώς και συνεχιζόμενων φημών ότι έχει χωρίσει από τον φίλο της Timothee Chalamet.

Πολλές πηγές διέψευσαν τις εικασίες για εγκυμοσύνη της Kylie Jenner στο «Us Weekly». Η μαμά δύο παιδιών μοιράζεται τη Stormi και τον Aire, δύο ετών, με τον πρώην ράπερ, Travis Scott. Οι πηγές επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι η Kylie και ο Timothee εξακολουθούν να βγαίνουν.

Season 5 of The Kardashians begins May 23rd on Hulu 🤎 pic.twitter.com/CGXUGGYCVr — Kylie Jenner Source (@jennersource97) May 2, 2024

Η Kylie ζει αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια με τα παιδιά της, ενώ ο Timothee είναι απασχολημένος με τα γυρίσματα του «A Complete Unknown» - μιας βιογραφίας για τον Bob Dylan - στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ. Η Kylie και ο Timothee συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2023, τέσσερις μήνες πριν κάνουν το δημόσιο ντεμπούτο τους στη συναυλία της Beyonce στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

