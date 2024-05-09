Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kylie Jenner για τη μητέρα της: Ξέσπασε σε δάκρυα όταν η Kris Jenner αποκάλυψε ότι έχει όγκο

Στο συγκλονιστικό βίντεο, η 68χρονη Kris Jenner εμφανίζεται συντετριμμένη

Η Kylie Jenner

Η Kylie Jenner ξέσπασε σε δάκρυα καθώς η μητέρα της, Kris Jenner, αποκάλυψε μια τρομακτική περιπέτεια υγείας κατά τη διάρκεια του τρέιλερ για την πέμπτη σεζόν των Kardashians.

Στο συγκλονιστικό βίντεο, η 68χρονη Kris Jenner εμφανίζεται συντετριμμένη να λέει στα παιδιά της: «Έκανα την εξέτασή μου - βρήκαν μια κύστη και έναν μικρό όγκο». Το τρέιλερ στη συνέχεια δείχνει την 26χρονη Kylie να κλαίει με αναφιλητά, πριν την αγκαλιάσει η μεγαλύτερη αδελφή της Kendall. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει κάτι καινούριο για την κατάσταση της υγείας της Kris Jenner. Η Kylie βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο ψευδών εικασιών περί εγκυμοσύνης, καθώς και συνεχιζόμενων φημών ότι έχει χωρίσει από τον φίλο της Timothee Chalamet. 

Η Kylie Jenner

Πολλές πηγές διέψευσαν τις εικασίες για εγκυμοσύνη της Kylie Jenner στο «Us Weekly». Η μαμά δύο παιδιών μοιράζεται τη Stormi και τον Aire, δύο ετών, με τον πρώην ράπερ, Travis Scott. Οι πηγές επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι η Kylie και ο Timothee εξακολουθούν να βγαίνουν. 

Η Kylie ζει αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια με τα παιδιά της, ενώ ο Timothee είναι απασχολημένος με τα γυρίσματα του «A Complete Unknown» - μιας βιογραφίας για τον Bob Dylan - στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ. Η Kylie και ο Timothee συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2023, τέσσερις μήνες πριν κάνουν το δημόσιο ντεμπούτο τους στη συναυλία της Beyonce στο Λος Άντζελες. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kylie Jenner Kris Jenner
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark