Madame Web: Έτσι θα είναι η στολή της Sydney Sweeney ως Spider Woman

Η ταινία «Madame Web» της Marvel κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και η στολή Spider-Woman την οποία και υποδύεται η Sydney Sweeney αποκαλύφθηκε.

Η σταρ του «Euphoria», 26 ετών, εμφανίζεται στην ταινία υπερηρωών μαζί με την πρωταγωνίστρια «Fifty Shades of Grey» Ντακότα Τζόνσον στον ρόλο της Τζούλια Κάρπεντερ, μιας γυναίκας- αράχνης.

Η κινεζική αφίσα για την ταινία παραγωγής της Sony δείχνει την 26χρονη να φοράει ένα μαύρο και γκρι κοστούμι από λάτεξ και μια μάσκα.

Το κορμάκι της στολής έχει λεπτομέρειες από λευκούς ιστούς αράχνης.

Πάντως, υπάρχει μια έντονη διαφορά μεταξύ της στολή της όπως ράφτηκε για την ταινία σε σχέση με τα κόμικ. .

Στη σειρά κόμικ, η Spider-Woman έχει λευκή μάσκα, αλλά στην αφίσα επεικονίζεται με μαύρο full face που καλύπτει το πρόσωπο σχεδόν στο σύνολό του.

