Ο θρίαμβος του εθνικιστικού VMRO στις προεδρικές και εθνικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία φέρνει αλλαγή σελίδας στη γειτονική χώρα, καθώς οι δύο νικητές -τουλάχιστον προεκλογικά- αμφισβητούσαν τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη συνταγματική ονομασία της χώρας.

Από τα Σκόπια ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ, Χρήστος Νικολαΐδης, ανέφερε ότι έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί των ψηφοφόρων που είδαν το εθνικιστικό κόμμα που υποστήριξαν να πετυχαίνει μια τεράστια πολιτική νίκη έναντι των σοσιαλδημοκρατών.

Το ερώτημα είναι τώρα πότε και πώς θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση, καθώς χρειάζονται ακόμη δύο έδρες για να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, και ποια θα είναι η στάση της νέας κυβέρνησης των εθνικιστών και των συμμάχων τους έναντι των γειτόνων.

Προεκλογικά πολλές φορές οι τόνοι ανέβαιναν αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών και η τότε υποψήφια πρόεδρος της δημοκρατίας δήλωνε ότι αν εκλεγόταν δεν επρόκειτο να ορκιστεί στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά θα είναι πάντα η πρόεδρος της Μακεδονίας, όπως έλεγε χαρακτηριστικά.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι χωρίς να έχει πει ποτέ ανοιχτά ότι θα αμφισβητήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, δήλωνε ότι αυτή η συμφωνία δεν τον εκφράζει και ότι ο ίδιος δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ τον όρο Βόρεια Μακεδονία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα διπλωμάτες και πολιτικοί αναλυτές περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση.

Πάντως, υπάρχει η εκτίμηση ότι θα είναι σκληρή στην εξωτερική της πολιτική, απέχοντας από την «ενδοτική» -όπως την χαρακτήριζαν- πολιτική της κυβέρνησης των σοσιαλδημοκρατών.

Στις πρώτες δηλώσεις του ο νέος πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι μιλούσε, πάντως, για «Μακεδονία».

Πηγή: skai.gr

