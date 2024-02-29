Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Συνταγές που τα σπάνε! - Δείτε το trailer

Η Εύη και η Πάμελα έρχονται σήμερα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και είναι τόσο σίγουρες για τις μαγειρικές τους ικανότητες που… τρίζει η καρέκλα των προηγούμενων νικητών, του Κώστα και του Μάριου.

Δείτε το trailer:

Ο Κώστας και ο Μάριος μπαίνουν για δεύτερη φορά στην κουζίνα και δείχνουν τα ταλέντα τους, όχι μόνο στη μαγειρική αλλά και στο χορό και τους τραπ στίχους. Η προσπάθειά τους να μαγειρέψουν «ultimate cheeseburger» κάπου σκοντάφτει, με τον Έκτορα να απογοητεύεται από το τελικό αποτέλεσμα.

Η Εύη και η Πάμελα είναι φίλες και συνάδελφοι. Η Εύη, αφού ρίξει έναν χορό με τον Μάρκο, βάζει την Πάμελα στην κουζίνα και την καθοδηγεί για να μαγειρέψουν «φιλετάκια κοτόπουλο με ντοματίνια και κινόα». Θα τα καταφέρουν άραγε να βγάλουν ένα νόστιμο πιάτο;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.