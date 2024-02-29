Το Color Blocking του 2024 πρέπει να φέρουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks και η πασαρέλα γεμίζει χρώματα ενώ το concept της εμφάνισης του Λάκη Γαβαλά «πηγαίνω να δω το οικόπεδό μου στην Κερατέα» κερδίζει όπως πάντα το «πεντάρι».

Η κριτική επιτροπή απογοητεύεται με τα looks με λίγες μόνο εξαιρέσεις καθώς το Color Blocking έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες που φαίνεται πως δεν έχουν μελετηθεί από τις διαγωνιζόμενες. Ποιες θα βρεθούν εκτός δοκιμασίας;

Η Σιμόν ξεσπά σε έναν μονόλογο γεμάτο παράπονα και ο Λάκης Γαβαλάς ενθουσιάζεται από την ικανότητά της να εκφράζεται επί σκηνής. «You are beautiful I love you» της απαντά με την πασίγνωστη ατάκα από την αγαπημένη ελληνική ταινία «Η Παριζιάνα»!

Ποιες είναι οι δύο «παρέες» που ανταλλάσσουν κατηγορίες για τους βαθμούς; Το τριάρι της Ζέτας στη Φωτεινή ανάβει τα αίματα και ο Στέλιος Κουδουνάρης ζητάει εξηγήσεις.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.