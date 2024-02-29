Μονομαχίες που κόβουν την ανάσα παρακολουθήσαμε στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor. Η Έλενα Αμανατίδου έχασε με σκορ 4-2 από την Χρύσα η οποία παρέμεινε στο παιχνίδι. Λίγο πριν, ηττήθηκε από την Κατερίνα ενώ η Χρύσα είχε χάσει με σκορ 4-3 από την Μαρία. Οι συναρπαστικές μονομαχίες που πήγαιναν πόντο πόντο άναψαν τα αίματα στους πάγκους με τον Φάνη και τον Γιάννη της Μπλε ομάδας να έρχονται σε αντιπαράθεση με τον Ντάνιελ της Κόκκινης.

Η Έλενα Αμανατίδου μόλις ολοκλήρωσε τη μονομαχία και συνειδητοποίησε την ήττα της ξέσπασε σε κλάματα και όλη η ομάδα της βρέθηκε στο πλευρό της για να την παρηγορήσει. «Πραγματικά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Καλή ανάμνηση μου αφήνει αλλά σα να μην εκπλήρωσα το στόχο που ήθελα. Τώρα νομίζω πως έβρισκα τα πατήματά μου και μπορούσα να δώσω κι άλλο. Έτσι είναι το παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία γιατί είναι μαραθώνιος δεν είναι σπριντ. Να προσέχετε την υγεία σας πάνω από όλα.»

Η αποχώρηση της Έλενας Αμανατίδου:

Οι εντάσεις συνεχίστηκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες με τους πιο ψύχραιμους να ηρεμούν το κλίμα για χάρη της Έλενας. «Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε η ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να είναι στη θέση σας. Ζήστε το στο έπακρο, αρπάξτε όλες τις ευκαιρίες. Βρείτε τους στόχους, πάρτε πόντους, ζήστε το. Το Survivor έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και πολύ έντονα συναισθήματα και αυτό είναι που το κάνει εθιστικό» ολοκλήρωσε η Έλενα Αμανατίδου και αποχώρησε.

Η τελική αναμέτρηση Έλενας - Χρύσας:

<br>

Στο χθεσινό αγώνισμα επάθλου επικοινωνίας νικητές ήταν οι Κόκκινοι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν μηνύματα από αγαπημένους τους φίλους.

Ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες:

Το Survivor ήταν πρώτο πρόγραμμα στη ζώνη μετάδοσής του και για τον μήνα Φεβρουάριο με μέσο όρο 17,5% στο γενικό σύνολο του κοινού και 15,6% στο δυναμικό κοινό.

