Η Μάιλι Σάιρους κέρδισε το πρώτο της Grammy το 2004 για το «Flowers» και τώρα θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι - συνεργασία με τον Φαρέλ Γουίλιαμς.

Τον Ιανουάριο, ο Γουίλιαμς παρουσίασε την τρίτη του κολεξιόν για τον Louis Vuitton για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024. Πολλοί παρευρισκόμενοι στην επίδειξη μόδας άκουσαν νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια και διέκριναν σε ένα τη φωνή της Μάιλι Σάιρους.

Το τραγούδι – έκπληξη, το οποίο έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι φέρει τον τίτλο «Doctor (Work It Out)» θα κυκλοφορήσει αύριο 1η Μαρτίου. Η Σάιρους κοινοποίησε ήδη ένα σύντομο απόσπασμα από το τραγούδι στον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι θαυμαστές τόσο της Σάιρους όσο και του Γουίλιαμς εξέφρασαν ενθουσιασμό με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς και η Μάιλι Σάιρους συνεργάστηκαν στο άλμπουμ Bangerz του 2013 της τραγουδίστριας - ηθοποιού και στο δικό του με τίτλο «Girl» που κυκλοφόρησε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

