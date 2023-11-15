«Saltburn»: Η Margot Robbie «έλαμψε» στην πρεμιέρα της ταινίας

Η Μάργκοτ Ρόμπι, η Κάρεϊ Μάλιγκαν και η Έμεραλντ Φένελ έλαμψαν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Saltburn» στο ιστορικό Ace Theatre του Λος Άντζελες. Πρόκειται για μία παραγωγή των Amazon Studios και MGM Studios σε σενάριο και σκηνοθεσία της βραβευμένης Έμεραλντ Φένελ.

Η υποψήφια για Όσκαρ Μάργκοτ Ρόμπι ήταν υπέρκομψη στο κόκκινο χαλί της ταινίας, την παραγωγή της οποίας έχει αναλάβει η εταιρεία LuckyChap Entertainment, με μία μεταξωτή δημιουργία με διαφάνεια του διάσημου οίκου Schiaparelli, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η Μάργκοτ Ρόμπι

Και συγκεκριμένα, επέλεξε να φορέσει ένα καφέ στράπλες κορσέ με διαφάνεια και μια μακριά, φαρδιά φούστα στην ίδια απόχρωση ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με δερμάτινες μυτερές γόβες και χρυσά αξεσουάρ.

Η Κάρεϊ Μάλιγκαν

Συνοδευόταν από τον σύζυγό της Τομ Άκερλεϊ, σε μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνισή τους. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2016 κρατά χαμηλό προφίλ.

Η πολυαναμενόμενη ταινία της Έμεραλντ Φένελ επικεντρώνεται σε μια μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια της Βρετανίας.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «παλεύοντας να βρει τη θέση του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο φοιτητής Ολιβερ Κουίρκ (Μπάρι Κέογκαν) παρασύρεται στον κόσμο του γοητευτικού και αριστοκράτη Φίλιξ Κάτον (Τζέικομπ Ελόρντι), ο οποίος τον προσκαλεί στο Saltburn, το αχανές κτήμα της εκκεντρικής οικογένειάς του για ένα αξέχαστο καλοκαίρι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

