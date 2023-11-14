Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Κρητικές μαντινάδες και λάθη που κοστίζουν - Δείτε το trailer

Καθημερινά στις 17.30, στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», οι παίκτες ζουν μια διασκεδαστική εμπειρία με βάση τη μαγειρική, στην πορεία όμως πολλές φορές προκύπτουν και άλλα ταλέντα. Ο Μάρκος Σεφερλής, στο σημερινό επεισόδιο, καλωσορίζει με… κρητικές μαντινάδες τους προηγούμενους νικητές, Στέλιο και Μιχαέλα, αλλά και το νέο ζευγάρι, τα αδέρφια, Γιάννη και Ευγένιο.

Ο Στέλιος και η Μιχαέλα κατάφεραν να κερδίσουν τους αντιπάλους τους και να συνεχίσουν στο παιχνίδι για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Σήμερα, μαγειρεύουν «σολομό με πουρέ λαχανικών» όμως το ένα λάθος θα διαδεχθεί το άλλο και η μαγειρική τους προσπάθεια θα τεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. Θα καταφέρουν να κάνουν την ανατροπή;

Αντίπαλοί τους, δύο αδέρφια από την Κρήτη, ο Γιάννης και ο Ευγένιος που είναι ιδιοκτήτες μιας οικογενειακής επιχείρησης οργάνωσης γάμων. Ωστόσο, το ταλέντο του ενός τόσο στη μουσική όσο και στην κωμωδία θα αφήσει τον Μάρκο... άναυδο! Ο Ευγένιος παίρνει θέση στην κουζίνα και βάζει τα δυνατά του να μαγειρέψει «σκιουφιχτά με κιμά». Οι κρητικές μαντινάδες που «σκαρώνει» συνέχεια ο Μάρκος θα τους βοηθήσουν ή θα τους αποσυντονίσουν και δεν θα προλάβουν να στήσουν πιάτο;

Ο Έκτορας Μποτρίνι καλείται, για άλλη μία φορά, να αποφασίσει ποιο πιάτο είναι το καλύτερο και αξίζει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

